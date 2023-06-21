https://ria.ru/20230621/katar-1879629589.html

Мишустин заявил о готовности России увеличивать поставки продуктов в Катар

Мишустин заявил о готовности России увеличивать поставки продуктов в Катар - РИА Новости, 21.06.2023

Мишустин заявил о готовности России увеличивать поставки продуктов в Катар

Россия готова и дальше увеличивать поставки продуктов в Катар, в том числе халяльных, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:29

2023-06-21T17:29

2023-06-21T17:31

экономика

россия

катар

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия готова и дальше увеличивать поставки продуктов в Катар, в том числе халяльных, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. "В прошлом году Россия существенно нарастила экспорт на катарский рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции - более чем на 50%. Наши отечественные производители готовы увеличивать поставки за счет экологически чистого продовольствия, прежде всего - халяльной продукции", - указал он. Ранее сообщалось, что Мишустин 21 июня обсудит с Мухаммедом Аль Тани вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

https://ria.ru/20230621/gaz-1879627296.html

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экономика, россия, катар, михаил мишустин