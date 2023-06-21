https://ria.ru/20230621/katar-1879525754.html
Путин в четверг примет премьера Катара
Путин в четверг примет премьера Катара - РИА Новости, 21.06.2023
Путин в четверг примет премьера Катара
Президент РФ Владимир Путин встретится с председателем совета министров Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани в четверг, заявил журналистам... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:19
2023-06-21T12:19
2023-06-21T12:19
владимир путин
катар
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с председателем совета министров Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани в четверг, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Завтра его (примет) президент Путин", - сказал Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли встреча Путина с Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани в рамках его визита в Россию. Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин 21 июня проведет переговоры с Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани, они обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.
https://ria.ru/20230523/krizis-1873609860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, катар, дмитрий песков, россия
Владимир Путин, Катар, Дмитрий Песков, Россия
Путин в четверг примет премьера Катара
Президент Путин в четверг примет премьера Катара, находящегося с визитом в России