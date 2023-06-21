https://ria.ru/20230621/katar-1879525754.html

Путин в четверг примет премьера Катара

Путин в четверг примет премьера Катара - РИА Новости, 21.06.2023

Путин в четверг примет премьера Катара

Президент РФ Владимир Путин встретится с председателем совета министров Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани в четверг, заявил журналистам... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:19

2023-06-21T12:19

2023-06-21T12:19

владимир путин

катар

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с председателем совета министров Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани в четверг, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Завтра его (примет) президент Путин", - сказал Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли встреча Путина с Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани в рамках его визита в Россию. Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин 21 июня проведет переговоры с Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани, они обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

https://ria.ru/20230523/krizis-1873609860.html

катар

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, катар, дмитрий песков, россия