https://ria.ru/20230621/kaliningrad-1879501840.html
Калининградская область не будет привлекать мирных жителей к теробороне
Калининградская область не будет привлекать мирных жителей к теробороне - РИА Новости, 21.06.2023
Калининградская область не будет привлекать мирных жителей к теробороне
Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота и не нуждается в привлечении гражданских лиц к теробороне, как это сделали псковские власти,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:54
2023-06-21T10:54
2023-06-21T10:54
безопасность
калининградская область
балтийский флот вмф россии
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота и не нуждается в привлечении гражданских лиц к теробороне, как это сделали псковские власти, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. "Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота и погрануправления ФСБ и не нуждается в привлечении гражданских лиц к теробороне", - заявил Лысков. Калининградская область окружена странами НАТО по всей сухопутной границе: на северо-востоке эксклав граничит с Литвой, на юге - с Польшей. Лысков также отметил, что у региона есть все силы и средства, чтобы "сдерживать любые помыслы соседей о нарушении государственной границы". Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников на видео, опубликованным в его Telegram-канале, заявил, что во всех муниципалитетах региона будут проведены необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности. Псковская область граничит с двумя странами НАТО - Эстонией и Латвией.
https://ria.ru/20230605/flot-1876168137.html
калининградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, калининградская область, балтийский флот вмф россии
Безопасность, Калининградская область, Балтийский флот ВМФ России
Калининградская область не будет привлекать мирных жителей к теробороне
Калининградская область заявила, что защищена силами Балтфлота и не нуждается в теробороне