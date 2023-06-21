https://ria.ru/20230621/kaliningrad-1879501840.html

Калининградская область не будет привлекать мирных жителей к теробороне

Калининградская область не будет привлекать мирных жителей к теробороне - РИА Новости, 21.06.2023

Калининградская область не будет привлекать мирных жителей к теробороне

Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота и не нуждается в привлечении гражданских лиц к теробороне, как это сделали псковские власти,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:54

2023-06-21T10:54

2023-06-21T10:54

безопасность

калининградская область

балтийский флот вмф россии

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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота и не нуждается в привлечении гражданских лиц к теробороне, как это сделали псковские власти, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. "Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота и погрануправления ФСБ и не нуждается в привлечении гражданских лиц к теробороне", - заявил Лысков. Калининградская область окружена странами НАТО по всей сухопутной границе: на северо-востоке эксклав граничит с Литвой, на юге - с Польшей. Лысков также отметил, что у региона есть все силы и средства, чтобы "сдерживать любые помыслы соседей о нарушении государственной границы". Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников на видео, опубликованным в его Telegram-канале, заявил, что во всех муниципалитетах региона будут проведены необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности. Псковская область граничит с двумя странами НАТО - Эстонией и Латвией.

https://ria.ru/20230605/flot-1876168137.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, калининградская область, балтийский флот вмф россии