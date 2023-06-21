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Калининградская область не будет привлекать мирных жителей к теробороне - РИА Новости, 21.06.2023
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10:54 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/kaliningrad-1879501840.html
Калининградская область не будет привлекать мирных жителей к теробороне
Калининградская область не будет привлекать мирных жителей к теробороне - РИА Новости, 21.06.2023
Калининградская область не будет привлекать мирных жителей к теробороне
Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота и не нуждается в привлечении гражданских лиц к теробороне, как это сделали псковские власти,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:54
2023-06-21T10:54
безопасность
калининградская область
балтийский флот вмф россии
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота и не нуждается в привлечении гражданских лиц к теробороне, как это сделали псковские власти, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. "Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота и погрануправления ФСБ и не нуждается в привлечении гражданских лиц к теробороне", - заявил Лысков. Калининградская область окружена странами НАТО по всей сухопутной границе: на северо-востоке эксклав граничит с Литвой, на юге - с Польшей. Лысков также отметил, что у региона есть все силы и средства, чтобы "сдерживать любые помыслы соседей о нарушении государственной границы". Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников на видео, опубликованным в его Telegram-канале, заявил, что во всех муниципалитетах региона будут проведены необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности. Псковская область граничит с двумя странами НАТО - Эстонией и Латвией.
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безопасность, калининградская область, балтийский флот вмф россии
Безопасность, Калининградская область, Балтийский флот ВМФ России
Калининградская область не будет привлекать мирных жителей к теробороне

Калининградская область заявила, что защищена силами Балтфлота и не нуждается в теробороне

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВид на Ленинский проспект в Калининграде
Вид на Ленинский проспект в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Вид на Ленинский проспект в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота и не нуждается в привлечении гражданских лиц к теробороне, как это сделали псковские власти, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
"Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота и погрануправления ФСБ и не нуждается в привлечении гражданских лиц к теробороне", - заявил Лысков. Калининградская область окружена странами НАТО по всей сухопутной границе: на северо-востоке эксклав граничит с Литвой, на юге - с Польшей.
Лысков также отметил, что у региона есть все силы и средства, чтобы "сдерживать любые помыслы соседей о нарушении государственной границы".
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников на видео, опубликованным в его Telegram-канале, заявил, что во всех муниципалитетах региона будут проведены необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности. Псковская область граничит с двумя странами НАТО - Эстонией и Латвией.
Корабли Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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БезопасностьКалининградская областьБалтийский флот ВМФ России
 
 
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