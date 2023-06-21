Ярослав Качиньский вернулся в правительство Польши
Ярослав Качиньский вернулся в правительство Польши в качестве единственного вице-премьера
© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
Председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский вернулся в правительство в качестве единственного вице-премьера, соответствующее назначение в среду произвел президент страны Анджей Дуда.
Качиньский, которому через несколько дней исполнится 74 года, занимал должность премьер-министра Польши в 2006-2007 годах и вице-премьера в правительстве Матеуша Моравецкого в 2020-2022 годах.
Ранее намерение Качиньского вернуться в правительство объяснялось необходимостью усилить кабмин в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти будущей осенью.
Ранее в правительстве Польши было четыре вице-премьера. Все они сохранили министерские посты: Мариуш Блащак – министр национальной обороны, Петр Глиньский – министр культуры и национального наследия, Яцек Сасин – министр государственных активов, Хенрик Ковальчик - председатель экономического комитета Кабмина.
Ярослав Качиньский является братом-близнецом погибшего в 2010 году в смоленской авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского. В Польской народной республике он начал заниматься оппозиционной деятельностью с 1970-х годов. В настоящее время считается "серым кардиналом" польской политики. Является политиком правого толка, поддерживает запрет абортов, выступает против однополых браков, не скрывает антироссийских настроений. Недавно обвинил Россию в будущих провокациях на парламентских выборах в Польше, хотя сами выборы еще не назначены. Качиньский не имеет детей и никогда не был женат.