https://ria.ru/20230621/kachinskiy-1879547827.html

Ярослав Качиньский вернулся в правительство Польши

Ярослав Качиньский вернулся в правительство Польши - РИА Новости, 21.06.2023

Ярослав Качиньский вернулся в правительство Польши

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский вернулся в правительство в качестве единственного вице-премьера,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:44

2023-06-21T13:44

2023-06-21T13:44

в мире

польша

ярослав качиньский

анджей дуда

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ВАРШАВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский вернулся в правительство в качестве единственного вице-премьера, соответствующее назначение в среду произвел президент страны Анджей Дуда. Качиньский, которому через несколько дней исполнится 74 года, занимал должность премьер-министра Польши в 2006-2007 годах и вице-премьера в правительстве Матеуша Моравецкого в 2020-2022 годах. Ранее намерение Качиньского вернуться в правительство объяснялось необходимостью усилить кабмин в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти будущей осенью. Ранее в правительстве Польши было четыре вице-премьера. Все они сохранили министерские посты: Мариуш Блащак – министр национальной обороны, Петр Глиньский – министр культуры и национального наследия, Яцек Сасин – министр государственных активов, Хенрик Ковальчик - председатель экономического комитета Кабмина. Ярослав Качиньский является братом-близнецом погибшего в 2010 году в смоленской авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского. В Польской народной республике он начал заниматься оппозиционной деятельностью с 1970-х годов. В настоящее время считается "серым кардиналом" польской политики. Является политиком правого толка, поддерживает запрет абортов, выступает против однополых браков, не скрывает антироссийских настроений. Недавно обвинил Россию в будущих провокациях на парламентских выборах в Польше, хотя сами выборы еще не назначены. Качиньский не имеет детей и никогда не был женат.

https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867343959.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, ярослав качиньский, анджей дуда