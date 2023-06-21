МИД Израиля призвал генсека ООН осудить теракт на Западном берегу
МИД Израиля призвал генсека ООН и главу дипломатии ЕС осудить теракт на Западном берегу
Флаг Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля решительно осудить теракт на Западном берегу, унесший во вторник жизни четырех израильтян, а также проинструктировал постоянного представителя Израиля в ООН созвать заседание Совбеза по этому вопросу.
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"Я поручил послу (Израиля) в ООН работать над созывом заседания Совбеза ООН для осуждения теракта, совершенного сегодня в (еврейском поселении) Эли. Я призываю генсека ООН Гутерреша и главу дипломатии ЕС Борреля опубликовать безоговорочное осуждение. Мир не может стоять перед ужасающим зрелищем палестинского терроризма", - написал Коэн в своем Telegram-канале.
Министр отметил, что сотрудники израильского МИДа работают сейчас по всему миру, чтобы добиться осуждения этого теракта, который является "следствием непрекращающегося подстрекательства и политики палестинской администрации, поощряющей терроризм и насилие".
Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что палестинские боевики открыли стрельбу на заправочной станции недалеко от еврейского поселения Эли на Западном берегу реки Иордан. В результате теракта погибли четверо израильтян, еще четыре человека были ранены. Одного из нападавших нейтрализовали на месте.
Палестинские радикалы назвали теракт ответом на последний рейд израильских военных в Дженине на Западном берегу, в результате которого пять палестинцев погибли и около ста получили ранения.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, посетивший место теракта, призвал премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта начать крупную военную кампания на Западном берегу с возвратом к практике точечных ликвидаций с воздуха, сносу зданий и установке блокпостов.