https://ria.ru/20230621/izrail-1879466011.html

МИД Израиля призвал генсека ООН осудить теракт на Западном берегу

МИД Израиля призвал генсека ООН осудить теракт на Западном берегу - РИА Новости, 21.06.2023

МИД Израиля призвал генсека ООН осудить теракт на Западном берегу

Глава МИД Израиля Эли Коэн призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля решительно осудить теракт на Западном... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T01:20

2023-06-21T01:20

2023-06-21T05:27

израиль

антониу гутерреш

оон

евросоюз

жозеп боррель

биньямин нетаньяху

западный берег реки иордан

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля решительно осудить теракт на Западном берегу, унесший во вторник жизни четырех израильтян, а также проинструктировал постоянного представителя Израиля в ООН созвать заседание Совбеза по этому вопросу."Я поручил послу (Израиля) в ООН работать над созывом заседания Совбеза ООН для осуждения теракта, совершенного сегодня в (еврейском поселении) Эли. Я призываю генсека ООН Гутерреша и главу дипломатии ЕС Борреля опубликовать безоговорочное осуждение. Мир не может стоять перед ужасающим зрелищем палестинского терроризма", - написал Коэн в своем Telegram-канале.Министр отметил, что сотрудники израильского МИДа работают сейчас по всему миру, чтобы добиться осуждения этого теракта, который является "следствием непрекращающегося подстрекательства и политики палестинской администрации, поощряющей терроризм и насилие".Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что палестинские боевики открыли стрельбу на заправочной станции недалеко от еврейского поселения Эли на Западном берегу реки Иордан. В результате теракта погибли четверо израильтян, еще четыре человека были ранены. Одного из нападавших нейтрализовали на месте. Палестинские радикалы назвали теракт ответом на последний рейд израильских военных в Дженине на Западном берегу, в результате которого пять палестинцев погибли и около ста получили ранения. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, посетивший место теракта, призвал премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта начать крупную военную кампания на Западном берегу с возвратом к практике точечных ликвидаций с воздуха, сносу зданий и установке блокпостов.

https://ria.ru/20230620/ukraina-1879422106.html

израиль

западный берег реки иордан

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израиль, антониу гутерреш, оон, евросоюз, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, западный берег реки иордан, в мире