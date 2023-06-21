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Синоптик рассказала о погоде в Москве в июле - РИА Новости, 21.06.2023
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13:28 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/iyul-1879545038.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в июле
Синоптик рассказала о погоде в Москве в июле - РИА Новости, 21.06.2023
Синоптик рассказала о погоде в Москве в июле
Июль в Москве ожидается теплее нормы, с небольшим дефицитом осадков, в начале и в середине месяца температура может достигать плюс 30 градусов, сообщила в своем РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:28
2023-06-21T13:28
погода
московская область (подмосковье)
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Июль в Москве ожидается теплее нормы, с небольшим дефицитом осадков, в начале и в середине месяца температура может достигать плюс 30 градусов, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Расчеты показывают, что в Москве и Подмосковье в целом месяц ожидается теплее, чем обычно, с небольшим дефицитом осадков. Преобладающая температура воздуха ночью плюс 13 - плюс 18 градусов, днем плюс 21 - плюс 26, в начале и в середине месяца до плюс 30, вряд ли выше", - рассказала Позднякова. По ее словам, в основном будет преобладать устойчивая солнечная антициклональная погода. "Отдельные дни с дождем. И это, конечно, кратковременные летние ливни, именно ливни с грозами. Ведь за несколько дней должна вылиться почти месячная норма осадков, то есть почти 84 миллиметра", - добавила синоптик.
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погода, московская область (подмосковье), москва, татьяна позднякова
Погода, Московская область (Подмосковье), Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказала о погоде в Москве в июле

Синоптик Позднякова: июль в Москве ожидается теплее нормы, с небольшим дефицитом осадков

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛюди возле центрального входа на ВДНХ в Москве
Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Июль в Москве ожидается теплее нормы, с небольшим дефицитом осадков, в начале и в середине месяца температура может достигать плюс 30 градусов, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Расчеты показывают, что в Москве и Подмосковье в целом месяц ожидается теплее, чем обычно, с небольшим дефицитом осадков. Преобладающая температура воздуха ночью плюс 13 - плюс 18 градусов, днем плюс 21 - плюс 26, в начале и в середине месяца до плюс 30, вряд ли выше", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в основном будет преобладать устойчивая солнечная антициклональная погода.
"Отдельные дни с дождем. И это, конечно, кратковременные летние ливни, именно ливни с грозами. Ведь за несколько дней должна вылиться почти месячная норма осадков, то есть почти 84 миллиметра", - добавила синоптик.
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