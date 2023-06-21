https://ria.ru/20230621/ivi-1879600531.html
На "Иви" составили протокол за распространение информации об ЛГБТ
На "Иви" составили протокол за распространение информации об ЛГБТ - РИА Новости, 21.06.2023
На "Иви" составили протокол за распространение информации об ЛГБТ
Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра Иви за распространение среди несовершеннолетних информации о... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:50
2023-06-21T15:50
2023-06-21T15:50
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра Иви за распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей или временная приостановка деятельности, сообщили РИА Новости в суде."Протокол в отношении ООО Иви.ру зарегистрирован 21 июня, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства.Сегодня столичный суд оштрафовал на 4 миллиона рублей онлайн-кинотеатр Premier по аналогичной статье КоАП. Протоколы составлены и на другие известные российские стриминговые сервисы.Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в Кодексе в конце прошлого года.Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.
https://ria.ru/20230621/shtraf-1879520889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
На "Иви" составили протокол за распространение информации об ЛГБТ
На "Иви" составили протокол за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра Иви за распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей или временная приостановка деятельности, сообщили РИА Новости в суде.
"Протокол в отношении ООО Иви.ру зарегистрирован 21 июня, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня столичный суд оштрафовал на 4 миллиона рублей онлайн-кинотеатр Premier по аналогичной статье КоАП. Протоколы составлены и на другие известные российские стриминговые сервисы.
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в Кодексе в конце прошлого года.
Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России
.
"Премьер" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ