https://ria.ru/20230621/ivi-1879600531.html

На "Иви" составили протокол за распространение информации об ЛГБТ

На "Иви" составили протокол за распространение информации об ЛГБТ - РИА Новости, 21.06.2023

На "Иви" составили протокол за распространение информации об ЛГБТ

Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра Иви за распространение среди несовершеннолетних информации о... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:50

2023-06-21T15:50

2023-06-21T15:50

россия

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра Иви за распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей или временная приостановка деятельности, сообщили РИА Новости в суде."Протокол в отношении ООО Иви.ру зарегистрирован 21 июня, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства.Сегодня столичный суд оштрафовал на 4 миллиона рублей онлайн-кинотеатр Premier по аналогичной статье КоАП. Протоколы составлены и на другие известные российские стриминговые сервисы.Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в Кодексе в конце прошлого года.Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.

https://ria.ru/20230621/shtraf-1879520889.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество