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На "Иви" составили протокол за распространение информации об ЛГБТ - РИА Новости, 21.06.2023
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15:50 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/ivi-1879600531.html
На "Иви" составили протокол за распространение информации об ЛГБТ
На "Иви" составили протокол за распространение информации об ЛГБТ - РИА Новости, 21.06.2023
На "Иви" составили протокол за распространение информации об ЛГБТ
Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра Иви за распространение среди несовершеннолетних информации о... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:50
2023-06-21T15:50
россия
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра Иви за распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей или временная приостановка деятельности, сообщили РИА Новости в суде."Протокол в отношении ООО Иви.ру зарегистрирован 21 июня, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства.Сегодня столичный суд оштрафовал на 4 миллиона рублей онлайн-кинотеатр Premier по аналогичной статье КоАП. Протоколы составлены и на другие известные российские стриминговые сервисы.Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в Кодексе в конце прошлого года.Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.
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россия, общество
Россия, Общество
На "Иви" составили протокол за распространение информации об ЛГБТ

На "Иви" составили протокол за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСайт онлайн-кинотеатра IVI
Сайт онлайн-кинотеатра IVI - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сайт онлайн-кинотеатра IVI. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра Иви за распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей или временная приостановка деятельности, сообщили РИА Новости в суде.
"Протокол в отношении ООО Иви.ру зарегистрирован 21 июня, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня столичный суд оштрафовал на 4 миллиона рублей онлайн-кинотеатр Premier по аналогичной статье КоАП. Протоколы составлены и на другие известные российские стриминговые сервисы.
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в Кодексе в конце прошлого года.
Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.
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