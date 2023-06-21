https://ria.ru/20230621/it-spetsialisty-1879421234.html

Несолоно хлебавши: IT-специалисты массово бегут обратно в Россию

Несолоно хлебавши: IT-специалисты массово бегут обратно в Россию - РИА Новости, 21.06.2023

Несолоно хлебавши: IT-специалисты массово бегут обратно в Россию

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что специальной программы для возвращения в Россию уехавших IT-специалистов не потребовалось: они массово... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T08:00

2023-06-21T08:00

2023-06-21T08:00

аналитика

россия

владимир путин

максут шадаев

михаил мишустин

европа

работа

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Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что специальной программы для возвращения в Россию уехавших IT-специалистов не потребовалось: они массово возвращаются сами. Напомним, что на волне бегства из России "испуганного креативного класса" в 2022 году в правительстве даже обсуждался запуск программы "обратной релокации" для айтишников, а в начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться.Однако особых телодвижений не понадобилось. Сочетание IT-бума в России с отрезвляющим крушением красивых мифов о головокружительной карьере в "Гугле" со смузи в бунгало на Бали сделало свое дело — и теперь блудные IT-сыны пакуют чемоданы и смотрят на айфонах расписание рейсов на родину.По некоторым данным, после начала СВО с намерением навсегда отряхнуть с ног прах родных берез за рубеж уехало порядка 100 тысяч российских IT-специалистов. Креативный класс, мысленно сросшийся с Западом и причисляющий себя к "золотому миллиарду", рванул покорять Кремниевые, Силиконовые и прочие резинотехнические долины, истово веря, что его представителей на Западе будут отрывать с руками и ногами за их свободомыслие, иммунитет к тоталитарной пропаганде и умение сидеть в "Зуме".Но жесткая реальность за пределами Instagram* быстро напомнила беглецам, что истинная пропаганда как раз обитает там, куда они так стремились. Калифорнийские пляжи и швейцарский шоколад быстренько превратились в тыкву: как только закончились сбережения, пришли первые платежки за жилье, стало понятно, что русские ни при каких условиях "там" своими стать не смогут, радужные карьеры в западных IT-гигантах светят только чернокожим трансгендерам с ЛГБТ-наклонностями, а IT-бум на Западе оказался очередным пузырем.К ужасу беглецов выяснилось, что в твиттерах, амазонах и фейсбуках* их не ждут и, мало того, на улицу стали в это же время выкидывать десятки тысяч местных любителей смузи. По данным "оттуда", в 2022 году 1218 западных IT-компаний уволили более 160 тысяч технических сотрудников, а в 2023-м — уже 185 тысяч. IT-столп Microsoft в ближайшее время планирует уволить 11 тысяч сотрудников, Google — 12 тысяч, Amazon — 18 тысяч. В начале этого года надежда всего передового мира, господин Маск, одним движением творческой руки уволил половину сотрудников Twitter.Возможно, именно поэтому президент России Владимир Путин на ПМЭФ спокойно, мягко и по-доброму заметил, что он не видит в отъезде россиян из страны ничего плохого: "Пусть люди поживут, посмотрят".Вот они пожили, посмотрели и сказали себе: "А какого Маска я тут делаю, родина же ждет!"Тем временем родина не то чтобы ждет именно тех, кто сбежал, а оперативно решает задачу по закрытию потребности в IT-специалистах объемом порядка миллиона человек.Даже на фоне IT-исхода российские компании активно росли: например, за прошлый год IT-команда "Озона" выросла на 40 процентов, а в "Яндексе" штат вырос на 16 процентов. Только по состоянию на январь 2023-го в России было открыто несколько десятков тысяч IT-вакансий — на 63 процента больше, чем год назад. По данным опросов, планируют увеличить количество наймов в IT-сфере в ближайший год порядка 57 процентов российских компаний.Одновременно с этим запускаются массовые программы по подготовке айтишников, в вузах открываются новые направления и IT-кафедры, крупные предприятия создают свои образовательные IT-центры, а это означает, что отечественный IT-рынок заполнит себя сам — с беглецами или без.По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, уехавшим из России гражданам лучше вернуться, так как позже такой возможности может не быть: в частности, все чаще говорят о том, что есть немалая вероятность запрета предоставления рабочих мест тем, кто выпал из налоговой резиденции России (то есть если человек находился за пределами страны более 183 дней в течение 12 месяцев подряд).Сейчас окно возможностей для упорхнувших мотыльков открыто: как сказал Владимир Путин, государство, конечно, не будет заниматься охотой на ведьм и Россия примет своих "креативщиков" обратно.Но времени долго ждать у нас нет: нашу страну ждут великие дела, и "испуганный креативный класс" должен определиться — он с Россией или со смузи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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аналитика, россия, владимир путин, максут шадаев, михаил мишустин, европа, работа