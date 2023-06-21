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В Подмосковье ИИ помог закрыть несанкционированные торговые точки - РИА Новости, 21.06.2023
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19:46 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/iskustvennyyintelekt-1879669623.html
В Подмосковье ИИ помог закрыть несанкционированные торговые точки
В Подмосковье ИИ помог закрыть несанкционированные торговые точки - РИА Новости, 21.06.2023
В Подмосковье ИИ помог закрыть несанкционированные торговые точки
Несанкционированная торговля в Подмосковье будет выявляться при помощи 200 камер видеонаблюдения, подключенных к системе искусственного интеллекта, на... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T19:46
2023-06-21T19:46
общество
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Несанкционированная торговля в Подмосковье будет выявляться при помощи 200 камер видеонаблюдения, подключенных к системе искусственного интеллекта, на сегодняшний день таким методом уже закрыто 72 точки незаконной торговли, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "С помощью камер видеонаблюдения в регионе выявляют факты несанкционированной торговли и устраняют нарушения. Искусственный интеллект для этих целей уже подключен к 200 камерам. Сейчас с помощью этой технологии уже выявлено более 100 точек "стихийной торговли", в 72 из них – продажи уже закрыты", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, пилотный проект стартовал в феврале 2023 года. Он разработан министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона, а также с Центром развития цифровых технологий. Обучение ИИ происходит посредством поиска на видеокадре атрибутов несанкционированной торговли. "Мы продолжаем работу по обучению искусственного интеллекта. Его обучают искать на видеокадре атрибуты, которые можно классифицировать как маркеры. Несанкционированная уличная торговля может располагаться на газоне, автомобиле, прилавке. Все это модель ИИ учат распознавать", - сказал Филимонов. Проект с использованием ИИ подключают к камерам, входящим в систему "Безопасный регион".
https://ria.ru/20230613/beatles-1877831025.html
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общество, московская область (подмосковье), георгий филимонов
Общество, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
В Подмосковье ИИ помог закрыть несанкционированные торговые точки

В Подмосковье ИИ помог закрыть 72 несанкционированные торговые точки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗакрытые торговые точки
Закрытые торговые точки - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Закрытые торговые точки. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Несанкционированная торговля в Подмосковье будет выявляться при помощи 200 камер видеонаблюдения, подключенных к системе искусственного интеллекта, на сегодняшний день таким методом уже закрыто 72 точки незаконной торговли, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"С помощью камер видеонаблюдения в регионе выявляют факты несанкционированной торговли и устраняют нарушения. Искусственный интеллект для этих целей уже подключен к 200 камерам. Сейчас с помощью этой технологии уже выявлено более 100 точек "стихийной торговли", в 72 из них – продажи уже закрыты", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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По данным ведомства, пилотный проект стартовал в феврале 2023 года. Он разработан министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона, а также с Центром развития цифровых технологий.
Обучение ИИ происходит посредством поиска на видеокадре атрибутов несанкционированной торговли.
«
"Мы продолжаем работу по обучению искусственного интеллекта. Его обучают искать на видеокадре атрибуты, которые можно классифицировать как маркеры. Несанкционированная уличная торговля может располагаться на газоне, автомобиле, прилавке. Все это модель ИИ учат распознавать", - сказал Филимонов.
Проект с использованием ИИ подключают к камерам, входящим в систему "Безопасный регион".
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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