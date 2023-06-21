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В Третьяковке объяснили, как с 1997 года показывали "Троицу" в храмах - РИА Новости, 21.06.2023
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Культура
 
18:18 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/iskusstvo-1879642320.html
В Третьяковке объяснили, как с 1997 года показывали "Троицу" в храмах
В Третьяковке объяснили, как с 1997 года показывали "Троицу" в храмах - РИА Новости, 21.06.2023
В Третьяковке объяснили, как с 1997 года показывали "Троицу" в храмах
Икону "Троица" Андрея Рублева только в конце 90-х годов начали выставлять вне стен Государственной Третьяковской галереи, рассказала РИА Новости заведующая... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:18
2023-06-21T18:18
культура
день святой троицы
третьяковская галерея
искусство
живопись
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева только в конце 90-х годов начали выставлять вне стен Государственной Третьяковской галереи, рассказала РИА Новости заведующая отделом древнерусского искусства ГТГ Елены Саенковой. Для этого создавались специальные условия хранения шедевра. "С 1997 года икону регулярно приносили в храм святителя Николая в Толмачах для участия в праздничном богослужении в День Святой Троицы. В храме была устроена специально оборудованная стационарная витрина, которая разрабатывалась несколько лет с учетом всех необходимых параметров, обеспечивавших сохранность святыни. Каждый раз перед этим "Троицу" осматривали реставраторы, дававшие свое заключение о возможности перенесения иконы", – рассказала Саенкова. При этом икона никогда не покидала пределов России и даже Москвы, когда как, например, "Джоконда" Леонардо Да Винчи и другие мировые шедевры регулярно "путешествуют" по миру. "К сожалению, хрупкая конструкция требовала и требует внимательного и бережного отношения. И неслучайно, несмотря на всеобщую известность, "Святая Троица" никогда не покидала пределы страны и пределы Москвы", – подчеркнула эксперт. "Троица" была написана Рублевым в XV веке, до 1917 года находилась в Троице-Сергиевой лавре. Затем в Сергиево-Посадском музее, а с 1929-ого – в Третьяковской галерее. Полное интервью с Саенковой о "Троице", аспектах ее хранения и специфике древне-русского искусства читатйте по ссылке.
https://ria.ru/20230621/troitsa-1879584084.html
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день святой троицы, третьяковская галерея, искусство, живопись
Культура, День Святой Троицы, Третьяковская галерея, Искусство, Живопись
В Третьяковке объяснили, как с 1997 года показывали "Троицу" в храмах

В Третьяковке объяснили, как с 1997 года показывали "Троицу" в храме святителя Николая

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИкона "Троица"
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева только в конце 90-х годов начали выставлять вне стен Государственной Третьяковской галереи, рассказала РИА Новости заведующая отделом древнерусского искусства ГТГ Елены Саенковой. Для этого создавались специальные условия хранения шедевра.
«
"С 1997 года икону регулярно приносили в храм святителя Николая в Толмачах для участия в праздничном богослужении в День Святой Троицы. В храме была устроена специально оборудованная стационарная витрина, которая разрабатывалась несколько лет с учетом всех необходимых параметров, обеспечивавших сохранность святыни. Каждый раз перед этим "Троицу" осматривали реставраторы, дававшие свое заключение о возможности перенесения иконы", – рассказала Саенкова.
При этом икона никогда не покидала пределов России и даже Москвы, когда как, например, "Джоконда" Леонардо Да Винчи и другие мировые шедевры регулярно "путешествуют" по миру.
«
"К сожалению, хрупкая конструкция требовала и требует внимательного и бережного отношения. И неслучайно, несмотря на всеобщую известность, "Святая Троица" никогда не покидала пределы страны и пределы Москвы", – подчеркнула эксперт.
"Троица" была написана Рублевым в XV веке, до 1917 года находилась в Троице-Сергиевой лавре. Затем в Сергиево-Посадском музее, а с 1929-ого – в Третьяковской галерее.
Полное интервью с Саенковой о "Троице", аспектах ее хранения и специфике древне-русского искусства читатйте по ссылке.
Рублев Андрей. Святая Троица. 1425-1427
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Вчера, 16:54
 
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