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Банкир спрогнозировал рекордный объем выдачи ипотеки в России
Банкир спрогнозировал рекордный объем выдачи ипотеки в России - РИА Новости, 21.06.2023
Банкир спрогнозировал рекордный объем выдачи ипотеки в России
Объем выдачи ипотеки в России по итогам текущего года составит свыше 6 триллионов рублей, что станет рекордным результатом, рисков в связи с этим нет, заявил в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T04:10
2023-06-21T04:10
2023-06-21T04:10
пмэф-2023
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экономика
ипотека
олег сысуев
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альфа-банк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Объем выдачи ипотеки в России по итогам текущего года составит свыше 6 триллионов рублей, что станет рекордным результатом, рисков в связи с этим нет, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. "На полях ПМЭФ прошла одна из встреч, где как раз обсуждалась позиция Центрального банка, который считает, что вентиль нужно немного прикручивать. Я думаю, что если ситуация с регулированием будет такая, как сейчас, то в этом году будет рекордная ипотека. В целом по рынку это больше 6 триллионов рублей", - сказал он. "И я, честно говоря, не думаю, что здесь есть большие риски", - добавил банкир. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ говорила, что регулятор рассмотрит введение количественных ограничений на выдачу банками рискованной ипотеки, но пока текущее регулирование эффективно. Рекордные объемы ипотеки банки в России выдали в 2021 году - 5,8 триллиона рублей. За 2022 год таких кредитов было выдано 4,8 триллиона рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, экономика, ипотека, олег сысуев, эльвира набиуллина, альфа-банк
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Ипотека, Олег Сысуев, Эльвира Набиуллина, Альфа-банк
Банкир спрогнозировал рекордный объем выдачи ипотеки в России
Банкир Сысуев: объем выдачи ипотеки в России в 2023 году станет рекордным