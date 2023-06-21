https://ria.ru/20230621/iphone-1879687647.html
В аппарате правительства прокомментировали сообщения о запрете iPhone
В аппарате правительства прокомментировали сообщения о запрете iPhone - РИА Новости, 21.06.2023
В аппарате правительства прокомментировали сообщения о запрете iPhone
В кабмине после сообщений о запрете iPhone в правительстве РФ сообщили, что аппарат совершенствует безопасность при работе со служебной информацией, это... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T23:07
2023-06-21T23:07
2023-06-21T23:18
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В кабмине после сообщений о запрете iPhone в правительстве РФ сообщили, что аппарат совершенствует безопасность при работе со служебной информацией, это касается и средств связи. Ранее телеграм-канал Brief сообщил, что с понедельника сотрудники аппарата кабмина под роспись знакомятся с документом, где им запрещается пользоваться телефонами iPhone в здании и при работе. "В Аппарате правительства планомерно совершенствуется безопасность в работе со служебной информацией. В том числе, это касается использования сотрудниками Аппарата всех средств связи", - отметили в пресс-службе правительства.
https://ria.ru/20230601/slezhka-1875507387.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, правительство рф
Технологии, Россия, Правительство РФ
В аппарате правительства прокомментировали сообщения о запрете iPhone
В правительстве после сообщений о запрете iPhone заявили об улучшении безопасности связи