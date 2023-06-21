https://ria.ru/20230621/iphone-1879687647.html

В аппарате правительства прокомментировали сообщения о запрете iPhone

В аппарате правительства прокомментировали сообщения о запрете iPhone - РИА Новости, 21.06.2023

В аппарате правительства прокомментировали сообщения о запрете iPhone

В кабмине после сообщений о запрете iPhone в правительстве РФ сообщили, что аппарат совершенствует безопасность при работе со служебной информацией, это... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T23:07

2023-06-21T23:07

2023-06-21T23:18

технологии

россия

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_0:143:2001:1268_1920x0_80_0_0_62c3dd9e52386da646a5eec4845578ef.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В кабмине после сообщений о запрете iPhone в правительстве РФ сообщили, что аппарат совершенствует безопасность при работе со служебной информацией, это касается и средств связи. Ранее телеграм-канал Brief сообщил, что с понедельника сотрудники аппарата кабмина под роспись знакомятся с документом, где им запрещается пользоваться телефонами iPhone в здании и при работе. "В Аппарате правительства планомерно совершенствуется безопасность в работе со служебной информацией. В том числе, это касается использования сотрудниками Аппарата всех средств связи", - отметили в пресс-службе правительства.

https://ria.ru/20230601/slezhka-1875507387.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, правительство рф