В ООН заявили, что основная цель черноморской инициативы гуманитарная
В ООН заявили, что основная цель черноморской инициативы гуманитарная, а не коммерческая
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 21 июн – РИА Новости. Основная цель черноморской инициативы является гуманитарной, а не коммерческой, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Основная цель черноморской инициативы – является гуманитарной целью. Это правда, что достаточно много транзакций, связанных с поставкой зерна, являются коммерческими. Но эти коммерческие транзакции помогают нашей цели, поддерживая более низкий уровень цены на продовольствие в мире, и, в частности, более низкий уровень на зерно. Так что это, прежде всего, гуманитарные усилия, даже в тех случаях, когда они касаются коммерческих транзакций", – подчеркнул Хак.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.