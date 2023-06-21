https://ria.ru/20230621/initsiativa-1879688711.html

В ООН заявили, что основная цель черноморской инициативы гуманитарная

В ООН заявили, что основная цель черноморской инициативы гуманитарная - РИА Новости, 21.06.2023

В ООН заявили, что основная цель черноморской инициативы гуманитарная

Основная цель черноморской инициативы является гуманитарной, а не коммерческой, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T23:29

2023-06-21T23:29

2023-06-21T23:29

россия

фархан хак

оон

россельхозбанк

владимир путин

swift

украина

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826362296_0:236:3222:2048_1920x0_80_0_0_75ba2ffb20bbfa662d59817de0601c33.jpg

ООН, 21 июн – РИА Новости. Основная цель черноморской инициативы является гуманитарной, а не коммерческой, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "Основная цель черноморской инициативы – является гуманитарной целью. Это правда, что достаточно много транзакций, связанных с поставкой зерна, являются коммерческими. Но эти коммерческие транзакции помогают нашей цели, поддерживая более низкий уровень цены на продовольствие в мире, и, в частности, более низкий уровень на зерно. Так что это, прежде всего, гуманитарные усилия, даже в тех случаях, когда они касаются коммерческих транзакций", – подчеркнул Хак. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230621/standarty-1879687938.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, фархан хак, оон, россельхозбанк, владимир путин, swift, украина, турция