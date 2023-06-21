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В ООН заявили, что основная цель черноморской инициативы гуманитарная - РИА Новости, 21.06.2023
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23:29 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/initsiativa-1879688711.html
В ООН заявили, что основная цель черноморской инициативы гуманитарная
В ООН заявили, что основная цель черноморской инициативы гуманитарная - РИА Новости, 21.06.2023
В ООН заявили, что основная цель черноморской инициативы гуманитарная
Основная цель черноморской инициативы является гуманитарной, а не коммерческой, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T23:29
2023-06-21T23:29
россия
фархан хак
оон
россельхозбанк
владимир путин
swift
украина
турция
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ООН, 21 июн – РИА Новости. Основная цель черноморской инициативы является гуманитарной, а не коммерческой, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "Основная цель черноморской инициативы – является гуманитарной целью. Это правда, что достаточно много транзакций, связанных с поставкой зерна, являются коммерческими. Но эти коммерческие транзакции помогают нашей цели, поддерживая более низкий уровень цены на продовольствие в мире, и, в частности, более низкий уровень на зерно. Так что это, прежде всего, гуманитарные усилия, даже в тех случаях, когда они касаются коммерческих транзакций", – подчеркнул Хак. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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россия, фархан хак, оон, россельхозбанк, владимир путин, swift, украина, турция
Россия, Фархан Хак, ООН, Россельхозбанк, Владимир Путин, SWIFT, Украина, Турция
В ООН заявили, что основная цель черноморской инициативы гуманитарная

В ООН заявили, что основная цель черноморской инициативы гуманитарная, а не коммерческая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 21 июн – РИА Новости. Основная цель черноморской инициативы является гуманитарной, а не коммерческой, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Основная цель черноморской инициативы – является гуманитарной целью. Это правда, что достаточно много транзакций, связанных с поставкой зерна, являются коммерческими. Но эти коммерческие транзакции помогают нашей цели, поддерживая более низкий уровень цены на продовольствие в мире, и, в частности, более низкий уровень на зерно. Так что это, прежде всего, гуманитарные усилия, даже в тех случаях, когда они касаются коммерческих транзакций", – подчеркнул Хак.
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Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
 
РоссияФархан ХакООНРоссельхозбанкВладимир ПутинSWIFTУкраинаТурция
 
 
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