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СМИ узнали шокирующую информацию о пропавшем в Атлантике батискафе - РИА Новости, 21.06.2023
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Туризм
 
09:43 21.06.2023 (обновлено: 15:27 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/informatsiya-1879487952.html
СМИ узнали шокирующую информацию о пропавшем в Атлантике батискафе
СМИ узнали шокирующую информацию о пропавшем в Атлантике батискафе - РИА Новости, 21.06.2023
СМИ узнали шокирующую информацию о пропавшем в Атлантике батискафе
Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал компанию об опасности использования батискафов "Титан", из-за чего его уволили, сообщил NBC со ссылкой на судебные... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:43
2023-06-21T15:27
nbc
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
в мире
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал компанию об опасности использования батискафов "Титан", из-за чего его уволили, сообщил NBC со ссылкой на судебные документы.Как указали авторы статьи, пять лет назад специалист неоднократно говорил руководству, что оболочка батискафов "Титан" не была достаточно протестирована на безопасность с целью убедиться, что подводный аппарат может безопасно опуститься на глубину 4000 метров. Лохриджа уволили после того, как он заявил компании, что она подвергнет клиентов опасности.Он также добавил, что OceanGate отказалась платить дополнительные деньги за установку иллюминатора, который можно было бы безопасно использовать на глубине.В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через один час 45 минут после погружения в воскресенье.
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879485972.html
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РИА Новости
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nbc, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире, новости - туризм
NBC, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, В мире, Туризм, Новости - Туризм
СМИ узнали шокирующую информацию о пропавшем в Атлантике батискафе

NBC: уволенный пилот батискафов OceanGate Лохридж предупреждал об их опасности

© AP Photo / Ed KomendaЛоготип OceanGate Expeditions
Логотип OceanGate Expeditions - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Ed Komenda
Логотип OceanGate Expeditions. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал компанию об опасности использования батискафов "Титан", из-за чего его уволили, сообщил NBC со ссылкой на судебные документы.
Как указали авторы статьи, пять лет назад специалист неоднократно говорил руководству, что оболочка батискафов "Титан" не была достаточно протестирована на безопасность с целью убедиться, что подводный аппарат может безопасно опуститься на глубину 4000 метров. Лохриджа уволили после того, как он заявил компании, что она подвергнет клиентов опасности.
Он также добавил, что OceanGate отказалась платить дополнительные деньги за установку иллюминатора, который можно было бы безопасно использовать на глубине.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через один час 45 минут после погружения в воскресенье.
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Вчера, 09:23
 
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