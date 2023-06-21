https://ria.ru/20230621/informatsiya-1879487952.html
СМИ узнали шокирующую информацию о пропавшем в Атлантике батискафе
СМИ узнали шокирующую информацию о пропавшем в Атлантике батискафе - РИА Новости, 21.06.2023
СМИ узнали шокирующую информацию о пропавшем в Атлантике батискафе
Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал компанию об опасности использования батискафов "Титан", из-за чего его уволили, сообщил NBC со ссылкой на судебные... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:43
2023-06-21T09:43
2023-06-21T15:27
nbc
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
в мире
туризм
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал компанию об опасности использования батискафов "Титан", из-за чего его уволили, сообщил NBC со ссылкой на судебные документы.Как указали авторы статьи, пять лет назад специалист неоднократно говорил руководству, что оболочка батискафов "Титан" не была достаточно протестирована на безопасность с целью убедиться, что подводный аппарат может безопасно опуститься на глубину 4000 метров. Лохриджа уволили после того, как он заявил компании, что она подвергнет клиентов опасности.Он также добавил, что OceanGate отказалась платить дополнительные деньги за установку иллюминатора, который можно было бы безопасно использовать на глубине.В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через один час 45 минут после погружения в воскресенье.
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879485972.html
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nbc, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире, новости - туризм
NBC, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, В мире, Туризм, Новости - Туризм
СМИ узнали шокирующую информацию о пропавшем в Атлантике батискафе
NBC: уволенный пилот батискафов OceanGate Лохридж предупреждал об их опасности
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал компанию об опасности использования батискафов "Титан", из-за чего его уволили, сообщил NBC
со ссылкой на судебные документы.
Как указали авторы статьи, пять лет назад специалист неоднократно говорил руководству, что оболочка батискафов "Титан" не была достаточно протестирована на безопасность с целью убедиться, что подводный аппарат может безопасно опуститься на глубину 4000 метров. Лохриджа уволили после того, как он заявил компании, что она подвергнет клиентов опасности.
Он также добавил, что OceanGate отказалась платить дополнительные деньги за установку иллюминатора, который можно было бы безопасно использовать на глубине.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через один час 45 минут после погружения в воскресенье.
Запасов воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе осталось на 30 часов