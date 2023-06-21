https://ria.ru/20230621/informatsiya-1879487952.html

СМИ узнали шокирующую информацию о пропавшем в Атлантике батискафе

СМИ узнали шокирующую информацию о пропавшем в Атлантике батискафе - РИА Новости, 21.06.2023

СМИ узнали шокирующую информацию о пропавшем в Атлантике батискафе

Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал компанию об опасности использования батискафов "Титан", из-за чего его уволили, сообщил NBC со ссылкой на судебные... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:43

2023-06-21T09:43

2023-06-21T15:27

nbc

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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новости - туризм

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал компанию об опасности использования батискафов "Титан", из-за чего его уволили, сообщил NBC со ссылкой на судебные документы.Как указали авторы статьи, пять лет назад специалист неоднократно говорил руководству, что оболочка батискафов "Титан" не была достаточно протестирована на безопасность с целью убедиться, что подводный аппарат может безопасно опуститься на глубину 4000 метров. Лохриджа уволили после того, как он заявил компании, что она подвергнет клиентов опасности.Он также добавил, что OceanGate отказалась платить дополнительные деньги за установку иллюминатора, который можно было бы безопасно использовать на глубине.В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через один час 45 минут после погружения в воскресенье.

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879485972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

nbc, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире, новости - туризм