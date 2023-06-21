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В Индонезии официально отменили статус пандемии COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2023
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Туризм
 
13:39 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/indoneziya-1879532274.html
В Индонезии официально отменили статус пандемии COVID-19
В Индонезии официально отменили статус пандемии COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2023
В Индонезии официально отменили статус пандемии COVID-19
Президент Индонезии Джоко Видодо официально отменил статус пандемии COVID-19 в стране начиная со среды, 21 июня. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:39
2023-06-21T13:39
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо официально отменил статус пандемии COVID-19 в стране начиная со среды, 21 июня. "После более чем трех лет слаженной борьбы с пандемией COVID-19 с сегодняшнего дня, в среду, 21 июня 2023 года, правительство приняло решение отменить статус пандемии, мы вступаем в эндемический период", – сообщил Видодо в своем заявлении, которое транслировалось на канале секретариата президента на YouTube. По словам президента, результаты исследования показали, что 99 процентов жителей Индонезии уже имеют антитела к COVID-19. Несмотря на то, что пандемии официально настал конец, Видодо попросил общественность "сохранять осторожность и продолжать вести здоровый образ жизни". В понедельник власти Индонезии официально отменили требования об обязательной вакцинации путешественников.
https://ria.ru/20230614/indoneziya-1877957683.html
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новости - туризм, туризм, туристы, индонезия, коронавирус covid-19
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Индонезия, Коронавирус COVID-19
В Индонезии официально отменили статус пандемии COVID-19

Президент Индонезии объявил об официальной отмене статуса пандемии COVID-19 в стране

© Depositphotos.com / oneinchpunchДевушка возле храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
Девушка возле храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Depositphotos.com / oneinchpunch
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо официально отменил статус пандемии COVID-19 в стране начиная со среды, 21 июня.
"После более чем трех лет слаженной борьбы с пандемией COVID-19 с сегодняшнего дня, в среду, 21 июня 2023 года, правительство приняло решение отменить статус пандемии, мы вступаем в эндемический период", – сообщил Видодо в своем заявлении, которое транслировалось на канале секретариата президента на YouTube.
По словам президента, результаты исследования показали, что 99 процентов жителей Индонезии уже имеют антитела к COVID-19. Несмотря на то, что пандемии официально настал конец, Видодо попросил общественность "сохранять осторожность и продолжать вести здоровый образ жизни".
В понедельник власти Индонезии официально отменили требования об обязательной вакцинации путешественников.
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