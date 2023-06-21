https://ria.ru/20230621/indoneziya-1879532274.html

В Индонезии официально отменили статус пандемии COVID-19

В Индонезии официально отменили статус пандемии COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2023

В Индонезии официально отменили статус пандемии COVID-19

Президент Индонезии Джоко Видодо официально отменил статус пандемии COVID-19 в стране начиная со среды, 21 июня. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:39

2023-06-21T13:39

2023-06-21T13:39

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо официально отменил статус пандемии COVID-19 в стране начиная со среды, 21 июня. "После более чем трех лет слаженной борьбы с пандемией COVID-19 с сегодняшнего дня, в среду, 21 июня 2023 года, правительство приняло решение отменить статус пандемии, мы вступаем в эндемический период", – сообщил Видодо в своем заявлении, которое транслировалось на канале секретариата президента на YouTube. По словам президента, результаты исследования показали, что 99 процентов жителей Индонезии уже имеют антитела к COVID-19. Несмотря на то, что пандемии официально настал конец, Видодо попросил общественность "сохранять осторожность и продолжать вести здоровый образ жизни". В понедельник власти Индонезии официально отменили требования об обязательной вакцинации путешественников.

https://ria.ru/20230614/indoneziya-1877957683.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, индонезия, коронавирус covid-19