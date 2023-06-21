Названы минимальные сроки оформления шенгенских виз в Грецию
Туроператоры рассказали, когда нужно подавать документы на шенгенскую визу в Грецию
© Depositphotos.com / SimonDannhauerДевушка отдыхает на пляже Порто Тимони на Корфу
© Depositphotos.com / SimonDannhauer
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В начале высокого летнего сезона получение шенгенской визы в Грецию стало занимать больше времени, чем весной, подавать документы нужно не позже, чем за две недели, сообщает RTN.
"Раньше мы также говорили туристам, что надо закладывать на визу 14 дней, но на ее оформление обычно требовалась всего неделя. Сейчас надо подавать документы не меньше, чем за две недели", – сообщал RTN генеральный директор компании "Пантеон" Анатолий Гаркушин.
Генеральный директор компании "Амботис" Виталий Стаматов подтвердил, что с визами проблем не возникает, если подавать документы заранее и соблюдать все требования. "Если документы оформлены правильно, то и отказов нет, выдают стабильно. Бывает, что и в неделю укладываемся, но все же лучше подаваться за две. Сейчас спрос на визы стал выше, так как ранее полученный шенген у многих уже закончился", – пояснил он.
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"Сейчас в Греции отдыхают люди без детей и те, кто готовы дорого заплатить за поездку. Это уже не семейный отдых – на семью выйдет слишком дорого, а несколько пересадок для детей, особенно маленьких, тоже не вариант", – говорит Анатолий Гаркушин.
По словам экспертов, отели в Греции почти не подорожали. Например, гостиница категории "пять звезд" в Лутраки на двоих будет стоить от 87 тысяч рублей. Это даже дешевле, чем авиабилет на одного.
Например, перелет на Крит 30 июня с возвращение 8 июля обойдется в 180 тысяч рублей на человека на рейсах Emirates и в 100 тысяч на EgyptAir. При этом в обоих случаях речь идет о двух стыковках. С одной пересадкой билет выйдет еще дороже. На отдельные даты есть цены от 75 тысяч рублей на человека. Но на острова Родос и Кос выгоднее всего добираться из Бодрума на пароме. Перелет в Бодрум стоит от 45 до 60 тысяч рублей, паром обойдется порядка 30-50 евро.