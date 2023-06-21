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Названы минимальные сроки оформления шенгенских виз в Грецию - РИА Новости, 21.06.2023
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Туризм
 
11:26 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/gretsiya-1879509429.html
Названы минимальные сроки оформления шенгенских виз в Грецию
Названы минимальные сроки оформления шенгенских виз в Грецию - РИА Новости, 21.06.2023
Названы минимальные сроки оформления шенгенских виз в Грецию
В начале высокого летнего сезона получение шенгенской визы в Грецию стало занимать больше времени, чем весной, подавать документы нужно не позже, чем за две... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:26
2023-06-21T11:26
туризм
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туристы
греция
визы
отдых на море
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В начале высокого летнего сезона получение шенгенской визы в Грецию стало занимать больше времени, чем весной, подавать документы нужно не позже, чем за две недели, сообщает RTN."Раньше мы также говорили туристам, что надо закладывать на визу 14 дней, но на ее оформление обычно требовалась всего неделя. Сейчас надо подавать документы не меньше, чем за две недели", – сообщал RTN генеральный директор компании "Пантеон" Анатолий Гаркушин.Генеральный директор компании "Амботис" Виталий Стаматов подтвердил, что с визами проблем не возникает, если подавать документы заранее и соблюдать все требования. "Если документы оформлены правильно, то и отказов нет, выдают стабильно. Бывает, что и в неделю укладываемся, но все же лучше подаваться за две. Сейчас спрос на визы стал выше, так как ранее полученный шенген у многих уже закончился", – пояснил он.По словам экспертов, спрос на туры в Грецию растет. Как отметил Гаркушин, по сравнению с весной он увеличился примерно на 30 процентов. Востребован отдых на островах – Кос, Родос, Крит, Миконос, чуть реже в запросах встречается Корфу. Глубина продаж – от месяца до двух.&quot;Сейчас в Греции отдыхают люди без детей и те, кто готовы дорого заплатить за поездку. Это уже не семейный отдых – на семью выйдет слишком дорого, а несколько пересадок для детей, особенно маленьких, тоже не вариант&quot;, – говорит Анатолий Гаркушин.По словам экспертов, отели в Греции почти не подорожали. Например, гостиница категории "пять звезд" в Лутраки на двоих будет стоить от 87 тысяч рублей. Это даже дешевле, чем авиабилет на одного.Как правило, туристы добираются до страны со стыковками, используя хабы в Белграде, Стамбуле, Дубае, Ереване. Также востребован перелет в турецкий Бодрум, откуда до греческих островов ходят паромы.Например, перелет на Крит 30 июня с возвращение 8 июля обойдется в 180 тысяч рублей на человека на рейсах Emirates и в 100 тысяч на EgyptAir. При этом в обоих случаях речь идет о двух стыковках. С одной пересадкой билет выйдет еще дороже. На отдельные даты есть цены от 75 тысяч рублей на человека. Но на острова Родос и Кос выгоднее всего добираться из Бодрума на пароме. Перелет в Бодрум стоит от 45 до 60 тысяч рублей, паром обойдется порядка 30-50 евро.
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новости - туризм, туризм, туристы, греция, визы, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Греция, Визы, Отдых на море
Названы минимальные сроки оформления шенгенских виз в Грецию

Туроператоры рассказали, когда нужно подавать документы на шенгенскую визу в Грецию

© Depositphotos.com / SimonDannhauerДевушка отдыхает на пляже Порто Тимони на Корфу
Девушка отдыхает на пляже Порто Тимони на Корфу - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Depositphotos.com / SimonDannhauer
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В начале высокого летнего сезона получение шенгенской визы в Грецию стало занимать больше времени, чем весной, подавать документы нужно не позже, чем за две недели, сообщает RTN.
"Раньше мы также говорили туристам, что надо закладывать на визу 14 дней, но на ее оформление обычно требовалась всего неделя. Сейчас надо подавать документы не меньше, чем за две недели", – сообщал RTN генеральный директор компании "Пантеон" Анатолий Гаркушин.
Генеральный директор компании "Амботис" Виталий Стаматов подтвердил, что с визами проблем не возникает, если подавать документы заранее и соблюдать все требования. "Если документы оформлены правильно, то и отказов нет, выдают стабильно. Бывает, что и в неделю укладываемся, но все же лучше подаваться за две. Сейчас спрос на визы стал выше, так как ранее полученный шенген у многих уже закончился", – пояснил он.
По словам экспертов, спрос на туры в Грецию растет. Как отметил Гаркушин, по сравнению с весной он увеличился примерно на 30 процентов. Востребован отдых на островах – Кос, Родос, Крит, Миконос, чуть реже в запросах встречается Корфу. Глубина продаж – от месяца до двух.
«

"Сейчас в Греции отдыхают люди без детей и те, кто готовы дорого заплатить за поездку. Это уже не семейный отдых – на семью выйдет слишком дорого, а несколько пересадок для детей, особенно маленьких, тоже не вариант", – говорит Анатолий Гаркушин.

По словам экспертов, отели в Греции почти не подорожали. Например, гостиница категории "пять звезд" в Лутраки на двоих будет стоить от 87 тысяч рублей. Это даже дешевле, чем авиабилет на одного.
Как правило, туристы добираются до страны со стыковками, используя хабы в Белграде, Стамбуле, Дубае, Ереване. Также востребован перелет в турецкий Бодрум, откуда до греческих островов ходят паромы.
Например, перелет на Крит 30 июня с возвращение 8 июля обойдется в 180 тысяч рублей на человека на рейсах Emirates и в 100 тысяч на EgyptAir. При этом в обоих случаях речь идет о двух стыковках. С одной пересадкой билет выйдет еще дороже. На отдельные даты есть цены от 75 тысяч рублей на человека. Но на острова Родос и Кос выгоднее всего добираться из Бодрума на пароме. Перелет в Бодрум стоит от 45 до 60 тысяч рублей, паром обойдется порядка 30-50 евро.
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