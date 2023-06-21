https://ria.ru/20230621/gosizmena-1879488350.html

Жителя Хабаровского края задержали за госизмену

Жителя Хабаровского края задержали за госизмену - РИА Новости, 21.06.2023

Жителя Хабаровского края задержали за госизмену

Жителя Хабаровского края задержали по подозрению в совершении государственной измены: как утверждается, он перевел личную криптовалюту ВСУ на покупку... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:48

2023-06-21T09:48

2023-06-21T15:13

хабаровский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Жителя Хабаровского края задержали по подозрению в совершении государственной измены: как утверждается, он перевел личную криптовалюту ВСУ на покупку беспилотников и другой техники, сообщили в ФСБ."Пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе службы.ФСБ также обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых показаны задержание подозреваемого, обыск у него дома и процедура ареста судом. Согласно данным, озвученным судьей, задержанный — уроженец украинской Винницы Александр Вечерко 1968 года рождения. Суд постановил поместить его в московское СИЗО "Лефортово".Согласно сообщению службы, задержанный переводил криптовалюту на счет иностранного фонда через третьих лиц, проживающих на Украине. По данным службы, средства шли на покупку беспилотников, тепловизоров, боеприпасов и медицинских средств для ВСУ.Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html

хабаровский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Хабаровского края, переводившего деньги для ВСУ ФСБ показала видео с задержанным жителем Хабаровского края, переводившим деньги для ВСУ. 2023-06-21T09:48 true PT3M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, вооруженные силы украины