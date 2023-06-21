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Жителя Хабаровского края задержали за госизмену - РИА Новости, 21.06.2023
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09:48 21.06.2023 (обновлено: 15:13 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/gosizmena-1879488350.html
Жителя Хабаровского края задержали за госизмену
Жителя Хабаровского края задержали за госизмену - РИА Новости, 21.06.2023
Жителя Хабаровского края задержали за госизмену
Жителя Хабаровского края задержали по подозрению в совершении государственной измены: как утверждается, он перевел личную криптовалюту ВСУ на покупку... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:48
2023-06-21T15:13
хабаровский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Жителя Хабаровского края задержали по подозрению в совершении государственной измены: как утверждается, он перевел личную криптовалюту ВСУ на покупку беспилотников и другой техники, сообщили в ФСБ."Пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе службы.ФСБ также обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых показаны задержание подозреваемого, обыск у него дома и процедура ареста судом. Согласно данным, озвученным судьей, задержанный — уроженец украинской Винницы Александр Вечерко 1968 года рождения. Суд постановил поместить его в московское СИЗО "Лефортово".Согласно сообщению службы, задержанный переводил криптовалюту на счет иностранного фонда через третьих лиц, проживающих на Украине. По данным службы, средства шли на покупку беспилотников, тепловизоров, боеприпасов и медицинских средств для ВСУ.Возбуждено уголовное дело о государственной измене.
https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html
хабаровский край
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Задержание жителя Хабаровского края, переводившего деньги для ВСУ
ФСБ показала видео с задержанным жителем Хабаровского края, переводившим деньги для ВСУ.
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хабаровский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, вооруженные силы украины
Хабаровский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Вооруженные силы Украины
Жителя Хабаровского края задержали за госизмену

ФСБ задержала жителя Хабаровского края за переводы криптовалюты на нужды ВСУ

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Жителя Хабаровского края задержали по подозрению в совершении государственной измены: как утверждается, он перевел личную криптовалюту ВСУ на покупку беспилотников и другой техники, сообщили в ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе службы.
ФСБ также обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых показаны задержание подозреваемого, обыск у него дома и процедура ареста судом. Согласно данным, озвученным судьей, задержанный — уроженец украинской Винницы Александр Вечерко 1968 года рождения. Суд постановил поместить его в московское СИЗО "Лефортово".
Согласно сообщению службы, задержанный переводил криптовалюту на счет иностранного фонда через третьих лиц, проживающих на Украине. По данным службы, средства шли на покупку беспилотников, тепловизоров, боеприпасов и медицинских средств для ВСУ.
Возбуждено уголовное дело о государственной измене.
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