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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/gorlovka-1879636583.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 21.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в среду в 16.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:49
2023-06-21T17:49
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду в 16.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - населенный пункт Новогродское - населенный пункт Горловка (Никитовский и Калининский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщило, что в 14.30 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230620/pogibshaya-1879352205.html
https://ria.ru/20230621/obstrel-1879463499.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду в 16.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - населенный пункт Новогродское - населенный пункт Горловка (Никитовский и Калининский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
При обстреле Горловки погибла женщина
20 июня, 14:14
Ранее представительство сообщило, что в 14.30 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Воронка от взрыва в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтирол
 
 
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