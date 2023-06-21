https://ria.ru/20230621/gorlovka-1879636583.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 21.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в среду в 16.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:49

2023-06-21T17:49

2023-06-21T17:49

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду в 16.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - населенный пункт Новогродское - населенный пункт Горловка (Никитовский и Калининский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщило, что в 14.30 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230620/pogibshaya-1879352205.html

https://ria.ru/20230621/obstrel-1879463499.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол