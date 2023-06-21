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Первый глэмпинг на Курилах примет гостей в июне
Первый глэмпинг на Курилах примет гостей в июне - РИА Новости, 21.06.2023
Первый глэмпинг на Курилах примет гостей в июне
Первый глэмпинг на Итурупе планируется к открытию 29 июня, сообщил РИА Новости мэр Курильского района Вадим Рокотов. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T06:00
2023-06-21T06:00
2023-06-21T06:00
итуруп
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн – РИА Новости. Первый глэмпинг на Итурупе планируется к открытию 29 июня, сообщил РИА Новости мэр Курильского района Вадим Рокотов. "Популярный в последнее время в России объект возводится в курильском селе Рейдово в рамках региональной программы развития туризма в Сахалинской области. Небольшой городок из палаток-полусфер расположился на песчаном берегу в районе ручья Пограничный. Будущих постояльцев ждут также небольшая баня, буфет-столовая, а самое главное – удивительные виды на Охотское море и неповторимые курильские закаты", - рассказал глава администрации муниципального образования. По информации мэра, палаток пока семь, но есть планы нарастить их количество до десяти. Над будущим глэмпингом строители трудятся в две смены, чтобы успеть к назначенному сроку.
https://ria.ru/20230406/sochi-1863420654.html
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итуруп, россия, сахалинская область
Итуруп, Россия, Сахалинская область
Первый глэмпинг на Курилах примет гостей в июне
Мэр Курильского района Рокотов: первый глэмпинг на Итурупе планируется к открытию 29 июня