https://ria.ru/20230621/glemping-1879474719.html

Первый глэмпинг на Курилах примет гостей в июне

Первый глэмпинг на Курилах примет гостей в июне - РИА Новости, 21.06.2023

Первый глэмпинг на Курилах примет гостей в июне

Первый глэмпинг на Итурупе планируется к открытию 29 июня, сообщил РИА Новости мэр Курильского района Вадим Рокотов. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T06:00

2023-06-21T06:00

2023-06-21T06:00

итуруп

россия

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн – РИА Новости. Первый глэмпинг на Итурупе планируется к открытию 29 июня, сообщил РИА Новости мэр Курильского района Вадим Рокотов. "Популярный в последнее время в России объект возводится в курильском селе Рейдово в рамках региональной программы развития туризма в Сахалинской области. Небольшой городок из палаток-полусфер расположился на песчаном берегу в районе ручья Пограничный. Будущих постояльцев ждут также небольшая баня, буфет-столовая, а самое главное – удивительные виды на Охотское море и неповторимые курильские закаты", - рассказал глава администрации муниципального образования. По информации мэра, палаток пока семь, но есть планы нарастить их количество до десяти. Над будущим глэмпингом строители трудятся в две смены, чтобы успеть к назначенному сроку.

https://ria.ru/20230406/sochi-1863420654.html

итуруп

россия

сахалинская область

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итуруп, россия, сахалинская область