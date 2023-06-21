Рейтинг@Mail.ru
Первый глэмпинг на Курилах примет гостей в июне - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/glemping-1879474719.html
Первый глэмпинг на Курилах примет гостей в июне
Первый глэмпинг на Курилах примет гостей в июне - РИА Новости, 21.06.2023
Первый глэмпинг на Курилах примет гостей в июне
Первый глэмпинг на Итурупе планируется к открытию 29 июня, сообщил РИА Новости мэр Курильского района Вадим Рокотов. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T06:00
2023-06-21T06:00
итуруп
россия
сахалинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871816746_0:104:3021:1803_1920x0_80_0_0_261aaba9b99b479472ae5220c7204992.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн – РИА Новости. Первый глэмпинг на Итурупе планируется к открытию 29 июня, сообщил РИА Новости мэр Курильского района Вадим Рокотов. "Популярный в последнее время в России объект возводится в курильском селе Рейдово в рамках региональной программы развития туризма в Сахалинской области. Небольшой городок из палаток-полусфер расположился на песчаном берегу в районе ручья Пограничный. Будущих постояльцев ждут также небольшая баня, буфет-столовая, а самое главное – удивительные виды на Охотское море и неповторимые курильские закаты", - рассказал глава администрации муниципального образования. По информации мэра, палаток пока семь, но есть планы нарастить их количество до десяти. Над будущим глэмпингом строители трудятся в две смены, чтобы успеть к назначенному сроку.
https://ria.ru/20230406/sochi-1863420654.html
итуруп
россия
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871816746_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_fc8056ecb1778b77d5874c0ce2d61218.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итуруп, россия, сахалинская область
Итуруп, Россия, Сахалинская область
Первый глэмпинг на Курилах примет гостей в июне

Мэр Курильского района Рокотов: первый глэмпинг на Итурупе планируется к открытию 29 июня

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области
Вид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Вид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн – РИА Новости. Первый глэмпинг на Итурупе планируется к открытию 29 июня, сообщил РИА Новости мэр Курильского района Вадим Рокотов.
"Популярный в последнее время в России объект возводится в курильском селе Рейдово в рамках региональной программы развития туризма в Сахалинской области. Небольшой городок из палаток-полусфер расположился на песчаном берегу в районе ручья Пограничный. Будущих постояльцев ждут также небольшая баня, буфет-столовая, а самое главное – удивительные виды на Охотское море и неповторимые курильские закаты", - рассказал глава администрации муниципального образования.
Отдыхающие, глэмпинг Глоток воздуха - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В Сочинском нацпарке собираются открыть глэмпинги
6 апреля, 14:46
По информации мэра, палаток пока семь, но есть планы нарастить их количество до десяти. Над будущим глэмпингом строители трудятся в две смены, чтобы успеть к назначенному сроку.
 
ИтурупРоссияСахалинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала