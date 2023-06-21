https://ria.ru/20230621/geymery-1879471594.html
Геймеры знакомятся с культурами других стран через видеоигры, показал опрос
Геймеры знакомятся с культурами других стран через видеоигры, показал опрос - РИА Новости, 21.06.2023
Геймеры знакомятся с культурами других стран через видеоигры, показал опрос
Более 90% геймеров знакомятся с культурами других стран через игры, а 74% из-за них изменили свои взгляды на некоторые культурные аспекты, свидетельствуют... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T04:14
2023-06-21T04:14
2023-06-21T04:14
россия
сша
япония
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 90% геймеров знакомятся с культурами других стран через игры, а 74% из-за них изменили свои взгляды на некоторые культурные аспекты, свидетельствуют данные исследования онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education и онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входят в образовательную компанию Ultimate Education), которые есть у РИА Новости. "Так 74% респондентов не раз меняли свой взгляд на какие-либо культурные аспекты из-за влияния видеоигр. А 93% геймеров таким же образом постоянно узнают для себя что-то новое о других странах или культурах. Также 28% опрошенных заявили о том, что для знакомства с новой для себя культурой они с большей вероятностью выберут видеоигру", - говорится в исследовании, проведенном среди геймеров и представителей профессий креативных индустрий. Аналитики выяснили - 80% представителей креативных индустрий согласны с утверждением, что видеоигры смогут претендовать на звание объектов культурного наследия. Более 70% опрошенных считают, что видеоигры уже можно сравнивать с кинематографом или литературой по культурной значимости. А 92% представителей креативных индустрий отметили, что в скором времени видеоигры должны стать объектом изучения для исследований в области культуры. Геймеры и представители креативных индустрий отмечают, что сейчас Россия имеет низкое культурное влияние через игры, в то время как США и Япония - в лидерах, их отметили 53% и 45% респондентов соответственно. "В результате опроса мы видим, что большинство респондентов признают значимость видеоигр в культурном контексте. Игра Atomic Heart является отличным примером того, как видеоигры могут влиять на культурное наследие. Эта игра объединяет элементы альтернативной истории, фантастики и научной фантастики в антураже советского времени в одном проекте, что делает ее уникальной", - заявил операционный директор школы дизайна и технологий Bang Bang Education Владимир Синицын. Он добавил, что видеоигры уже давно являются не только развлечением, но и способствуют расширению культурного обмена. "Наша задача как школы дизайна и технологий – поддерживать и стимулировать развитие этой сферы", - указал он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, япония
Геймеры знакомятся с культурами других стран через видеоигры, показал опрос
BBE и XYZ School: 93 процента геймеров знакомятся с культурами других стран через игры
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 90% геймеров знакомятся с культурами других стран через игры, а 74% из-за них изменили свои взгляды на некоторые культурные аспекты, свидетельствуют данные исследования онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education и онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входят в образовательную компанию Ultimate Education), которые есть у РИА Новости.
«
"Так 74% респондентов не раз меняли свой взгляд на какие-либо культурные аспекты из-за влияния видеоигр. А 93% геймеров таким же образом постоянно узнают для себя что-то новое о других странах или культурах. Также 28% опрошенных заявили о том, что для знакомства с новой для себя культурой они с большей вероятностью выберут видеоигру", - говорится в исследовании, проведенном среди геймеров и представителей профессий креативных индустрий.
Аналитики выяснили - 80% представителей креативных индустрий согласны с утверждением, что видеоигры смогут претендовать на звание объектов культурного наследия. Более 70% опрошенных считают, что видеоигры уже можно сравнивать с кинематографом или литературой по культурной значимости. А 92% представителей креативных индустрий отметили, что в скором времени видеоигры должны стать объектом изучения для исследований в области культуры.
Геймеры и представители креативных индустрий отмечают, что сейчас Россия
имеет низкое культурное влияние через игры, в то время как США
и Япония
- в лидерах, их отметили 53% и 45% респондентов соответственно.
"В результате опроса мы видим, что большинство респондентов признают значимость видеоигр в культурном контексте. Игра Atomic Heart является отличным примером того, как видеоигры могут влиять на культурное наследие. Эта игра объединяет элементы альтернативной истории, фантастики и научной фантастики в антураже советского времени в одном проекте, что делает ее уникальной", - заявил операционный директор школы дизайна и технологий Bang Bang Education Владимир Синицын.
Он добавил, что видеоигры уже давно являются не только развлечением, но и способствуют расширению культурного обмена. "Наша задача как школы дизайна и технологий – поддерживать и стимулировать развитие этой сферы", - указал он.
Путин пообещал обсудить выход российских видеоигр на рынки стран БРИКС