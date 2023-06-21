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В Китае выразили надежды на отстаивание Германией своей независимости - РИА Новости, 21.06.2023
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06:39 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/germaniya-1879476314.html
В Китае выразили надежды на отстаивание Германией своей независимости
В Китае выразили надежды на отстаивание Германией своей независимости - РИА Новости, 21.06.2023
В Китае выразили надежды на отстаивание Германией своей независимости
Китайская сторона надеется, что Германия будет твердо отстаивать независимость и самостоятельность и решать имеющиеся вопросы на принципах духа договорных... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T06:39
2023-06-21T06:39
китай
ли цян
олаф шольц
германия
пекин
в мире
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ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Китайская сторона надеется, что Германия будет твердо отстаивать независимость и самостоятельность и решать имеющиеся вопросы на принципах духа договорных отношений, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Во вторник Ли Цян провел переговоры с Олафом Шольцем в Берлине. В ходе переговоров премьер Госсовета КНР отметил, что китайско-германское экономическое и торговое сотрудничество развивалось более полувека и добиться сегодняшних достижений, которые принесли ощутимую пользу народам двух стран, было непросто. "Надеемся, что немецкая сторона будет и впредь сохранять непредубежденность, отстаивать независимость и самостоятельность и должным образом решать соответствующие вопросы, основываясь на принципах международных правил и духа договорных отношений", - приводит в среду слова Ли Цяна МИД КНР. Ли Цян также завил о необходимости укреплять сотрудничество в управлении глобальной экономикой, обеспечивать стабильность международных цепочек производства и поставок и способствовать скорейшему восстановлению мировой экономики. "В нынешней обстановке Китай и Германия должны более тесно сотрудничать, чтобы внести больший вклад в мир и развитие во всем мире, сыграть роль "стабилизатора" в нестабильной ситуации и ускорить построение сообщества единой судьбы человечества", - сказал Ли Цян. Как отмечает МИД КНР, стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье отправился в свое первое после избрания на пост главы правительства зарубежное турне, с 18 по 23 июня он посетит с официальными визитами Германию и Францию. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выбор Германии и Франции в качестве стран для первого зарубежного визита Ли Цяна после вступления в должность главы кабмина в полной мере демонстрирует, насколько большое значение Пекин придает отношениям с Берлином и Парижем.
https://ria.ru/20230619/kitay-1879138774.html
https://ria.ru/20230112/ekonomika-1844277624.html
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китай, ли цян, олаф шольц, германия, пекин, в мире
Китай, Ли Цян, Олаф Шольц, Германия, Пекин, В мире
В Китае выразили надежды на отстаивание Германией своей независимости

Премьер Госсовета КНР Ли: Пекин надеется, что ФРГ будет отстаивать независимость

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Китайская сторона надеется, что Германия будет твердо отстаивать независимость и самостоятельность и решать имеющиеся вопросы на принципах духа договорных отношений, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Во вторник Ли Цян провел переговоры с Олафом Шольцем в Берлине. В ходе переговоров премьер Госсовета КНР отметил, что китайско-германское экономическое и торговое сотрудничество развивалось более полувека и добиться сегодняшних достижений, которые принесли ощутимую пользу народам двух стран, было непросто.
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"Надеемся, что немецкая сторона будет и впредь сохранять непредубежденность, отстаивать независимость и самостоятельность и должным образом решать соответствующие вопросы, основываясь на принципах международных правил и духа договорных отношений", - приводит в среду слова Ли Цяна МИД КНР.
Ли Цян также завил о необходимости укреплять сотрудничество в управлении глобальной экономикой, обеспечивать стабильность международных цепочек производства и поставок и способствовать скорейшему восстановлению мировой экономики.
"В нынешней обстановке Китай и Германия должны более тесно сотрудничать, чтобы внести больший вклад в мир и развитие во всем мире, сыграть роль "стабилизатора" в нестабильной ситуации и ускорить построение сообщества единой судьбы человечества", - сказал Ли Цян.
Как отмечает МИД КНР, стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье отправился в свое первое после избрания на пост главы правительства зарубежное турне, с 18 по 23 июня он посетит с официальными визитами Германию и Францию.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выбор Германии и Франции в качестве стран для первого зарубежного визита Ли Цяна после вступления в должность главы кабмина в полной мере демонстрирует, насколько большое значение Пекин придает отношениям с Берлином и Парижем.
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