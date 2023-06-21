https://ria.ru/20230621/germaniya-1879476314.html

В Китае выразили надежды на отстаивание Германией своей независимости

В Китае выразили надежды на отстаивание Германией своей независимости - РИА Новости, 21.06.2023

В Китае выразили надежды на отстаивание Германией своей независимости

Китайская сторона надеется, что Германия будет твердо отстаивать независимость и самостоятельность и решать имеющиеся вопросы на принципах духа договорных... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T06:39

2023-06-21T06:39

2023-06-21T06:39

китай

ли цян

олаф шольц

германия

пекин

в мире

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ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Китайская сторона надеется, что Германия будет твердо отстаивать независимость и самостоятельность и решать имеющиеся вопросы на принципах духа договорных отношений, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Во вторник Ли Цян провел переговоры с Олафом Шольцем в Берлине. В ходе переговоров премьер Госсовета КНР отметил, что китайско-германское экономическое и торговое сотрудничество развивалось более полувека и добиться сегодняшних достижений, которые принесли ощутимую пользу народам двух стран, было непросто. "Надеемся, что немецкая сторона будет и впредь сохранять непредубежденность, отстаивать независимость и самостоятельность и должным образом решать соответствующие вопросы, основываясь на принципах международных правил и духа договорных отношений", - приводит в среду слова Ли Цяна МИД КНР. Ли Цян также завил о необходимости укреплять сотрудничество в управлении глобальной экономикой, обеспечивать стабильность международных цепочек производства и поставок и способствовать скорейшему восстановлению мировой экономики. "В нынешней обстановке Китай и Германия должны более тесно сотрудничать, чтобы внести больший вклад в мир и развитие во всем мире, сыграть роль "стабилизатора" в нестабильной ситуации и ускорить построение сообщества единой судьбы человечества", - сказал Ли Цян. Как отмечает МИД КНР, стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье отправился в свое первое после избрания на пост главы правительства зарубежное турне, с 18 по 23 июня он посетит с официальными визитами Германию и Францию. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выбор Германии и Франции в качестве стран для первого зарубежного визита Ли Цяна после вступления в должность главы кабмина в полной мере демонстрирует, насколько большое значение Пекин придает отношениям с Берлином и Парижем.

https://ria.ru/20230619/kitay-1879138774.html

https://ria.ru/20230112/ekonomika-1844277624.html

китай

германия

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китай, ли цян, олаф шольц, германия, пекин, в мире