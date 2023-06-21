https://ria.ru/20230621/germaniya-1879476314.html
В Китае выразили надежды на отстаивание Германией своей независимости
В Китае выразили надежды на отстаивание Германией своей независимости - РИА Новости, 21.06.2023
В Китае выразили надежды на отстаивание Германией своей независимости
Китайская сторона надеется, что Германия будет твердо отстаивать независимость и самостоятельность и решать имеющиеся вопросы на принципах духа договорных... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T06:39
2023-06-21T06:39
2023-06-21T06:39
китай
ли цян
олаф шольц
германия
пекин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Китайская сторона надеется, что Германия будет твердо отстаивать независимость и самостоятельность и решать имеющиеся вопросы на принципах духа договорных отношений, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Во вторник Ли Цян провел переговоры с Олафом Шольцем в Берлине. В ходе переговоров премьер Госсовета КНР отметил, что китайско-германское экономическое и торговое сотрудничество развивалось более полувека и добиться сегодняшних достижений, которые принесли ощутимую пользу народам двух стран, было непросто. "Надеемся, что немецкая сторона будет и впредь сохранять непредубежденность, отстаивать независимость и самостоятельность и должным образом решать соответствующие вопросы, основываясь на принципах международных правил и духа договорных отношений", - приводит в среду слова Ли Цяна МИД КНР. Ли Цян также завил о необходимости укреплять сотрудничество в управлении глобальной экономикой, обеспечивать стабильность международных цепочек производства и поставок и способствовать скорейшему восстановлению мировой экономики. "В нынешней обстановке Китай и Германия должны более тесно сотрудничать, чтобы внести больший вклад в мир и развитие во всем мире, сыграть роль "стабилизатора" в нестабильной ситуации и ускорить построение сообщества единой судьбы человечества", - сказал Ли Цян. Как отмечает МИД КНР, стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье отправился в свое первое после избрания на пост главы правительства зарубежное турне, с 18 по 23 июня он посетит с официальными визитами Германию и Францию. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выбор Германии и Франции в качестве стран для первого зарубежного визита Ли Цяна после вступления в должность главы кабмина в полной мере демонстрирует, насколько большое значение Пекин придает отношениям с Берлином и Парижем.
https://ria.ru/20230619/kitay-1879138774.html
https://ria.ru/20230112/ekonomika-1844277624.html
китай
германия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, ли цян, олаф шольц, германия, пекин, в мире
Китай, Ли Цян, Олаф Шольц, Германия, Пекин, В мире
В Китае выразили надежды на отстаивание Германией своей независимости
Премьер Госсовета КНР Ли: Пекин надеется, что ФРГ будет отстаивать независимость
ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Китайская сторона надеется, что Германия будет твердо отстаивать независимость и самостоятельность и решать имеющиеся вопросы на принципах духа договорных отношений, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Во вторник Ли Цян провел переговоры с Олафом Шольцем в Берлине
. В ходе переговоров премьер Госсовета КНР отметил, что китайско-германское экономическое и торговое сотрудничество развивалось более полувека и добиться сегодняшних достижений, которые принесли ощутимую пользу народам двух стран, было непросто.
Президент Германии призвал Китай повлиять на Россию
"Надеемся, что немецкая сторона будет и впредь сохранять непредубежденность, отстаивать независимость и самостоятельность и должным образом решать соответствующие вопросы, основываясь на принципах международных правил и духа договорных отношений", - приводит в среду слова Ли Цяна МИД КНР.
Ли Цян также завил о необходимости укреплять сотрудничество в управлении глобальной экономикой, обеспечивать стабильность международных цепочек производства и поставок и способствовать скорейшему восстановлению мировой экономики.
"В нынешней обстановке Китай и Германия должны более тесно сотрудничать, чтобы внести больший вклад в мир и развитие во всем мире, сыграть роль "стабилизатора" в нестабильной ситуации и ускорить построение сообщества единой судьбы человечества", - сказал Ли Цян.
Как отмечает МИД КНР, стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье отправился в свое первое после избрания на пост главы правительства зарубежное турне, с 18 по 23 июня он посетит с официальными визитами Германию и Францию
.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выбор Германии и Франции в качестве стран для первого зарубежного визита Ли Цяна после вступления в должность главы кабмина в полной мере демонстрирует, насколько большое значение Пекин придает отношениям с Берлином и Парижем
.
В Китае сообщили о новом ударе по Германии из-за борьбы с Россией