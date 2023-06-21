В суд направили второе дело против Фургала
В суд направили дело против экс-губернатора Фургала о хищении активов "МСП Банка"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного ранее на 22 года за заказные убийства, — о хищении активов "МСП Банка", об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
Фигурантами по делу также проходят его предполагаемые сообщники — руководство подконтрольных политику предприятий группы "Торэкс", ООО "Дальневосточный монолит" и самой кредитной организации. Им вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, легализация денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
Как ранее заявил глава СК Александр Бастрыкин, общий размер ущерба "в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом", составил более 3,8 миллиарда рублей.
Фургала задержали 9 июля 2020-го. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину политик не признал.
В начале февраля Люберецкий суд Москвы на основе вердикта присяжных приговорил экс-главу региона к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.