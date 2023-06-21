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В суд направили второе дело против Фургала - РИА Новости, 21.06.2023
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12:37 21.06.2023 (обновлено: 13:17 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/furgal-1879531491.html
В суд направили второе дело против Фургала
В суд направили второе дело против Фургала - РИА Новости, 21.06.2023
В суд направили второе дело против Фургала
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного ранее на 22... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:37
2023-06-21T13:17
мсп банк
генеральная прокуратура рф
происшествия
россия
хабаровский край
сергей фургал
дмитрий голованов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного ранее на 22 года за заказные убийства, — о хищении активов "МСП Банка", об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.Фигурантами по делу также проходят его предполагаемые сообщники — руководство подконтрольных политику предприятий группы "Торэкс", ООО "Дальневосточный монолит" и самой кредитной организации. Им вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, легализация денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.Как ранее заявил глава СК Александр Бастрыкин, общий размер ущерба "в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом", составил более 3,8 миллиарда рублей. Фургала задержали 9 июля 2020-го. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину политик не признал.В начале февраля Люберецкий суд Москвы на основе вердикта присяжных приговорил экс-главу региона к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.
https://ria.ru/20230210/sroki-1851116516.html
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мсп банк, генеральная прокуратура рф, происшествия, россия, хабаровский край, сергей фургал, дмитрий голованов, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
МСП Банк, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Россия, Хабаровский край, Сергей Фургал, Дмитрий Голованов, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
В суд направили второе дело против Фургала

В суд направили дело против экс-губернатора Фургала о хищении активов "МСП Банка"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного ранее на 22 года за заказные убийства, — о хищении активов "МСП Банка", об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
Фигурантами по делу также проходят его предполагаемые сообщники — руководство подконтрольных политику предприятий группы "Торэкс", ООО "Дальневосточный монолит" и самой кредитной организации. Им вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, легализация денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Сообщники Фургала получили до 21 года колонии
10 февраля, 13:01
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
Как ранее заявил глава СК Александр Бастрыкин, общий размер ущерба "в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом", составил более 3,8 миллиарда рублей.
Фургала задержали 9 июля 2020-го. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину политик не признал.
В начале февраля Люберецкий суд Москвы на основе вердикта присяжных приговорил экс-главу региона к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Суд приговорил Фургала к 22 годам колонии
10 февраля, 12:30
 
МСП БанкГенеральная прокуратура РФПроисшествияРоссияХабаровский крайСергей ФургалДмитрий ГоловановСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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