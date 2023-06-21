https://ria.ru/20230621/furgal-1879531491.html

В суд направили второе дело против Фургала

В суд направили второе дело против Фургала - РИА Новости, 21.06.2023

В суд направили второе дело против Фургала

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного ранее на 22... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:37

2023-06-21T12:37

2023-06-21T13:17

мсп банк

генеральная прокуратура рф

происшествия

россия

хабаровский край

сергей фургал

дмитрий голованов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного ранее на 22 года за заказные убийства, — о хищении активов "МСП Банка", об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.Фигурантами по делу также проходят его предполагаемые сообщники — руководство подконтрольных политику предприятий группы "Торэкс", ООО "Дальневосточный монолит" и самой кредитной организации. Им вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, легализация денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.Как ранее заявил глава СК Александр Бастрыкин, общий размер ущерба "в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом", составил более 3,8 миллиарда рублей. Фургала задержали 9 июля 2020-го. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину политик не признал.В начале февраля Люберецкий суд Москвы на основе вердикта присяжных приговорил экс-главу региона к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.

https://ria.ru/20230210/sroki-1851116516.html

https://ria.ru/20230210/furgal-1851099118.html

россия

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мсп банк, генеральная прокуратура рф, происшествия, россия, хабаровский край, сергей фургал, дмитрий голованов, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин