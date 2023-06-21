https://ria.ru/20230621/flot-1879568274.html
Состав ВМФ России в 2023 году пополнят 44 корабля и судна
Состав ВМФ России в 2023 году пополнят 44 корабля и судна - РИА Новости, 21.06.2023
Состав ВМФ России в 2023 году пополнят 44 корабля и судна
ВМФ РФ примет в этом году в свой состав 44 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:54
2023-06-21T14:54
2023-06-21T14:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. ВМФ РФ примет в этом году в свой состав 44 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. "В этом году мы принимаем около 44 боевых кораблей и судов обеспечения", - сказал Евменов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.
https://ria.ru/20230619/flot-1879187005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вмф рф, россия
Безопасность, ВМФ РФ, Россия
Состав ВМФ России в 2023 году пополнят 44 корабля и судна
Главком ВМФ Евменов: состав российского флота в 2023 году пополнят 44 корабля и судна