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Состав ВМФ России в 2023 году пополнят 44 корабля и судна - РИА Новости, 21.06.2023
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14:54 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/flot-1879568274.html
Состав ВМФ России в 2023 году пополнят 44 корабля и судна
Состав ВМФ России в 2023 году пополнят 44 корабля и судна - РИА Новости, 21.06.2023
Состав ВМФ России в 2023 году пополнят 44 корабля и судна
ВМФ РФ примет в этом году в свой состав 44 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:54
2023-06-21T14:54
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. ВМФ РФ примет в этом году в свой состав 44 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. "В этом году мы принимаем около 44 боевых кораблей и судов обеспечения", - сказал Евменов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.
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безопасность, вмф рф, россия
Безопасность, ВМФ РФ, Россия
Состав ВМФ России в 2023 году пополнят 44 корабля и судна

Главком ВМФ Евменов: состав российского флота в 2023 году пополнят 44 корабля и судна

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкМоряки гвардейском корвете "Сообразительный" Балтийского флота ВМФ России
Моряки гвардейском корвете Сообразительный Балтийского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Моряки гвардейском корвете "Сообразительный" Балтийского флота ВМФ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. ВМФ РФ примет в этом году в свой состав 44 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
"В этом году мы принимаем около 44 боевых кораблей и судов обеспечения", - сказал Евменов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.
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