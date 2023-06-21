https://ria.ru/20230621/flot-1879568274.html

Состав ВМФ России в 2023 году пополнят 44 корабля и судна

Состав ВМФ России в 2023 году пополнят 44 корабля и судна - РИА Новости, 21.06.2023

Состав ВМФ России в 2023 году пополнят 44 корабля и судна

ВМФ РФ примет в этом году в свой состав 44 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:54

2023-06-21T14:54

2023-06-21T14:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. ВМФ РФ примет в этом году в свой состав 44 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. "В этом году мы принимаем около 44 боевых кораблей и судов обеспечения", - сказал Евменов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

https://ria.ru/20230619/flot-1879187005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, вмф рф, россия