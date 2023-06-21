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Стокгольм предложил место для проведения Евровидения-2024 - РИА Новости, 21.06.2023
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Шоубиз
 
13:31 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/evrovidenie-1879537218.html
Стокгольм предложил место для проведения Евровидения-2024
Стокгольм предложил место для проведения Евровидения-2024 - РИА Новости, 21.06.2023
Стокгольм предложил место для проведения Евровидения-2024
Власти Стокгольма предложил место для проведения Евровидения-2024. Они пообещали построить экологичную временную арену в порту Фрихамнен, сообщает Dagens... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:31
2023-06-21T13:31
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Власти Стокгольма предложил место для проведения Евровидения-2024. Они пообещали построить экологичную временную арену в порту Фрихамнен, сообщает Dagens nyheter.Ожидается, что арена будет вмещать от 11 180 до 14 700 человек. А вот сколько средств уйдет на реализацию проекта, будет известно после финальных расчетов. По данным СМИ, после фестиваля площадку сохранят для других мероприятий.По правилам конкурс Евровидение-2024 должен пройти в Швеции, благодаря победе представительницы этой страны, певицы Loreen. Помимо Стокгольма заявки подали еще три города: Эрншельдсвик, Мальме и Гетеборг. Представители SVT (шведская общественная телекомпания – Прим. ред.) пообещали назвать место проведения конкурса до середины июля.
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стокгольм (город)
Шоубиз, Стокгольм (город)
Стокгольм предложил место для проведения Евровидения-2024

Стокгольм пообещал построить арену почти на 15 тысяч зрителей для Евровидения-2024

© Фото : ESCplusЛоготип песенного конкурса Евровидение
Логотип песенного конкурса Евровидение - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : ESCplus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Власти Стокгольма предложил место для проведения Евровидения-2024. Они пообещали построить экологичную временную арену в порту Фрихамнен, сообщает Dagens nyheter.
Ожидается, что арена будет вмещать от 11 180 до 14 700 человек. А вот сколько средств уйдет на реализацию проекта, будет известно после финальных расчетов.
По данным СМИ, после фестиваля площадку сохранят для других мероприятий.
По правилам конкурс Евровидение-2024 должен пройти в Швеции, благодаря победе представительницы этой страны, певицы Loreen.
Помимо Стокгольма заявки подали еще три города: Эрншельдсвик, Мальме и Гетеборг.
Представители SVT (шведская общественная телекомпания – Прим. ред.) пообещали назвать место проведения конкурса до середины июля.
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ШоубизСтокгольм (город)
 
 
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