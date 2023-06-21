https://ria.ru/20230621/evrovidenie-1879537218.html

Стокгольм предложил место для проведения Евровидения-2024

Стокгольм предложил место для проведения Евровидения-2024 - РИА Новости, 21.06.2023

Стокгольм предложил место для проведения Евровидения-2024

Власти Стокгольма предложил место для проведения Евровидения-2024. Они пообещали построить экологичную временную арену в порту Фрихамнен, сообщает Dagens... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:31

2023-06-21T13:31

2023-06-21T13:31

шоубиз

стокгольм (город)

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Власти Стокгольма предложил место для проведения Евровидения-2024. Они пообещали построить экологичную временную арену в порту Фрихамнен, сообщает Dagens nyheter.Ожидается, что арена будет вмещать от 11 180 до 14 700 человек. А вот сколько средств уйдет на реализацию проекта, будет известно после финальных расчетов. По данным СМИ, после фестиваля площадку сохранят для других мероприятий.По правилам конкурс Евровидение-2024 должен пройти в Швеции, благодаря победе представительницы этой страны, певицы Loreen. Помимо Стокгольма заявки подали еще три города: Эрншельдсвик, Мальме и Гетеборг. Представители SVT (шведская общественная телекомпания – Прим. ред.) пообещали назвать место проведения конкурса до середины июля.

https://ria.ru/20230525/abba-1874036045.html

стокгольм (город)

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

стокгольм (город)