Бербок назвала труднопреодолимое условие для вступления Украины в Евросоюз
Глава МИД Германии Бербок: Украина должна преодолеть 30 лет коррупции для вступления в ЕС
© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Для вступления в Евросоюз Украина обязана полностью искоренить системную коррупцию, передает газета Die Welt слова главы МИД Германии Анналены Бербок.
По информации издания, эту мысль Бербок озвучила в кулуарах лондонской конференции по восстановлению Украины.
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"Необходимо положить конец тридцатилетнему кумовству, и нужно четко заявить, что с коррупцией также покончено", — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.
Читатели издания отнеслись к заявлению министра с юмором, отметив, что участие в Евросоюзе вовсе не означает отсутствие коррупции во всех странах объединения.
"А своей партии госпожа Бербок не говорила, что кумовству необходимо положить конец?" — написала Yvonne S.
"Я определенно за верховенство закона и определенно против кумовства и коррупции, но если это реальные условия в ЕС, сколько стран на самом деле должны покинуть ЕС как можно скорее?" — заметила Lisbeth M.
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"Если вычесть страны ЕС, где есть коррупция, ЕС будет очень маленьким или вообще не будет существовать. Германия вылетит первой", — считает Paul K.
Ранее западные СМИ сообщали, что Киев выполнил только два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.