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Бербок назвала труднопреодолимое условие для вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 21.06.2023
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21:40 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/es-1879681176.html
Бербок назвала труднопреодолимое условие для вступления Украины в Евросоюз
Бербок назвала труднопреодолимое условие для вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 21.06.2023
Бербок назвала труднопреодолимое условие для вступления Украины в Евросоюз
Для вступления в Евросоюз Украина обязана полностью искоренить системную коррупцию, передает газета Die Welt слова главы МИД Германии Анналены Бербок. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:40
2023-06-21T21:40
в мире
украина
анналена бербок
германия
киев
евросоюз
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Для вступления в Евросоюз Украина обязана полностью искоренить системную коррупцию, передает газета Die Welt слова главы МИД Германии Анналены Бербок.По информации издания, эту мысль Бербок озвучила в кулуарах лондонской конференции по восстановлению Украины."Необходимо положить конец тридцатилетнему кумовству, и нужно четко заявить, что с коррупцией также покончено", — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.Читатели издания отнеслись к заявлению министра с юмором, отметив, что участие в Евросоюзе вовсе не означает отсутствие коррупции во всех странах объединения."А своей партии госпожа Бербок не говорила, что кумовству необходимо положить конец?" — написала Yvonne S."Я определенно за верховенство закона и определенно против кумовства и коррупции, но если это реальные условия в ЕС, сколько стран на самом деле должны покинуть ЕС как можно скорее?" — заметила Lisbeth M."Если вычесть страны ЕС, где есть коррупция, ЕС будет очень маленьким или вообще не будет существовать. Германия вылетит первой", — считает Paul K.Ранее западные СМИ сообщали, что Киев выполнил только два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.
https://ria.ru/20230621/ukraina-1879676459.html
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в мире, украина, анналена бербок, германия, киев, евросоюз
В мире, Украина, Анналена Бербок, Германия, Киев, Евросоюз
Бербок назвала труднопреодолимое условие для вступления Украины в Евросоюз

Глава МИД Германии Бербок: Украина должна преодолеть 30 лет коррупции для вступления в ЕС

© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Для вступления в Евросоюз Украина обязана полностью искоренить системную коррупцию, передает газета Die Welt слова главы МИД Германии Анналены Бербок.
По информации издания, эту мысль Бербок озвучила в кулуарах лондонской конференции по восстановлению Украины.
«
"Необходимо положить конец тридцатилетнему кумовству, и нужно четко заявить, что с коррупцией также покончено", — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.
Читатели издания отнеслись к заявлению министра с юмором, отметив, что участие в Евросоюзе вовсе не означает отсутствие коррупции во всех странах объединения.
"А своей партии госпожа Бербок не говорила, что кумовству необходимо положить конец?" — написала Yvonne S.
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"Я определенно за верховенство закона и определенно против кумовства и коррупции, но если это реальные условия в ЕС, сколько стран на самом деле должны покинуть ЕС как можно скорее?" — заметила Lisbeth M.
«
"Если вычесть страны ЕС, где есть коррупция, ЕС будет очень маленьким или вообще не будет существовать. Германия вылетит первой", — считает Paul K.
Ранее западные СМИ сообщали, что Киев выполнил только два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.
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В миреУкраинаАнналена БербокГерманияКиевЕвросоюз
 
 
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