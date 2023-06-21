https://ria.ru/20230621/es-1879681176.html

Бербок назвала труднопреодолимое условие для вступления Украины в Евросоюз

Бербок назвала труднопреодолимое условие для вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 21.06.2023

Бербок назвала труднопреодолимое условие для вступления Украины в Евросоюз

Для вступления в Евросоюз Украина обязана полностью искоренить системную коррупцию, передает газета Die Welt слова главы МИД Германии Анналены Бербок. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T21:40

2023-06-21T21:40

2023-06-21T21:40

в мире

украина

анналена бербок

германия

киев

евросоюз

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Для вступления в Евросоюз Украина обязана полностью искоренить системную коррупцию, передает газета Die Welt слова главы МИД Германии Анналены Бербок.По информации издания, эту мысль Бербок озвучила в кулуарах лондонской конференции по восстановлению Украины."Необходимо положить конец тридцатилетнему кумовству, и нужно четко заявить, что с коррупцией также покончено", — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.Читатели издания отнеслись к заявлению министра с юмором, отметив, что участие в Евросоюзе вовсе не означает отсутствие коррупции во всех странах объединения."А своей партии госпожа Бербок не говорила, что кумовству необходимо положить конец?" — написала Yvonne S."Я определенно за верховенство закона и определенно против кумовства и коррупции, но если это реальные условия в ЕС, сколько стран на самом деле должны покинуть ЕС как можно скорее?" — заметила Lisbeth M."Если вычесть страны ЕС, где есть коррупция, ЕС будет очень маленьким или вообще не будет существовать. Германия вылетит первой", — считает Paul K.Ранее западные СМИ сообщали, что Киев выполнил только два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.

https://ria.ru/20230621/ukraina-1879676459.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, анналена бербок, германия, киев, евросоюз