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Зеленский предложил Украину в качестве поставщика зеленой энергии для ЕС - РИА Новости, 21.06.2023
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14:37 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/energiya-1879559895.html
Зеленский предложил Украину в качестве поставщика зеленой энергии для ЕС
Зеленский предложил Украину в качестве поставщика зеленой энергии для ЕС - РИА Новости, 21.06.2023
Зеленский предложил Украину в качестве поставщика зеленой энергии для ЕС
Владимир Зеленский заявил, что Украина может быть одним из основных поставщиков зеленой энергии для Европы, он оценил потенциал индустрии примерно в 400... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:37
2023-06-21T14:37
украина
европа
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
экономика
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина может быть одним из основных поставщиков зеленой энергии для Европы, он оценил потенциал индустрии примерно в 400 миллиардов долларов. "Украина может быть одним из ключевых поставщиков чистой электроэнергии и зеленого водорода для Европы. Потенциал одной только этой области около 400 миллиардов долларов", - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Ранее украинское издание Forbes.ua сообщало, что Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в "энергетический хаб Европы" до 2050 года, для реализации программы восстановления украинские власти намерены запросить 400 миллиардов долларов. Директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев заявил РИА Новости, что Украина не станет новым энергетическим хабом, потому что мало инвесторов готовы именно сейчас на столь стратегические инвестиции, не факт, что у страны будет ресурсная база для наращивания добычи нефти и газа, а отыскать промышленные технологии и тысячи высокоуровневых специалистов быстро вряд ли получится. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью изданию Politico заявлял, что Украина может стать важным ресурсом для ЕС и полностью заменить российские поставки критически важного сырья в Европу. Он также отметил, что Украина может стать для Европы центром для хранения энергии.
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украина, европа, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, экономика, в мире
Украина, Европа, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика, В мире
Зеленский предложил Украину в качестве поставщика зеленой энергии для ЕС

Зеленский предложил Украину в качестве одного из ключевых поставщиков зеленой энергии в ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина может быть одним из основных поставщиков зеленой энергии для Европы, он оценил потенциал индустрии примерно в 400 миллиардов долларов.
«
"Украина может быть одним из ключевых поставщиков чистой электроэнергии и зеленого водорода для Европы. Потенциал одной только этой области около 400 миллиардов долларов", - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
Ранее украинское издание Forbes.ua сообщало, что Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в "энергетический хаб Европы" до 2050 года, для реализации программы восстановления украинские власти намерены запросить 400 миллиардов долларов. Директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев заявил РИА Новости, что Украина не станет новым энергетическим хабом, потому что мало инвесторов готовы именно сейчас на столь стратегические инвестиции, не факт, что у страны будет ресурсная база для наращивания добычи нефти и газа, а отыскать промышленные технологии и тысячи высокоуровневых специалистов быстро вряд ли получится.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью изданию Politico заявлял, что Украина может стать важным ресурсом для ЕС и полностью заменить российские поставки критически важного сырья в Европу. Он также отметил, что Украина может стать для Европы центром для хранения энергии.
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