https://ria.ru/20230621/elektrichestvo-1879478320.html

В 104 населенных пунктах в Омской области пропало электричество из-за ветра

В 104 населенных пунктах в Омской области пропало электричество из-за ветра - РИА Новости, 21.06.2023

В 104 населенных пунктах в Омской области пропало электричество из-за ветра

Ураганный ветер стал причиной отключения электроэнергии в 104 населенных пунктах Омской области, рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о главном" глава... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T07:28

2023-06-21T07:28

2023-06-21T07:28

омская область

виталий хоценко

омск

горьковский район

происшествия

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ОМСК, 21 июн - РИА Новости. Ураганный ветер стал причиной отключения электроэнергии в 104 населенных пунктах Омской области, рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о главном" глава региона Виталий Хоценко. В течении трех дней, с 19 по 21 июня в Омской области наблюдается ухудшение погодных условий. На территории региона бушует сильный ветер порывами 21-25 м/с. "Ураганный ветер, который сутки бушует на территории Омской области, вчера привел к отключению электроснабжения в 104 населенных пунктах. Все аварийные ситуации были оперативно устранены. Спасибо энергетикам за работу. В Горьковском районе повреждена кровля Суховского центра культуры. Поручил главе муниципалитета Михаилу Болтрику и региональному минкультуры устранить последствия непогоды и оперативно восстановить крышу. Ситуацию держу на личном контроле", - написал глава Омской области. В Омске ветром ломает деревья. Накануне, во время сильных порывов обрушился балкон на 7 этаже многоквартирного дома, недалеко от городского аэропорта. Сегодня в Омске также возможен очень сильный ветер порывами 25 м\с.​ По прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погодные условия начнут улучшаться в четверг, 22 июня. ​

https://ria.ru/20230620/spasateli-1879271212.html

https://ria.ru/20230621/dagestan-1879463733.html

омская область

омск

горьковский район

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омская область, виталий хоценко, омск, горьковский район, происшествия