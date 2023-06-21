https://ria.ru/20230621/ekonomika-1879632175.html

ФТС заявила о прорыве экономической блокады России

ФТС заявила о прорыве экономической блокады России - РИА Новости, 21.06.2023

ФТС заявила о прорыве экономической блокады России

Россия прорвала экономическую блокаду Запада, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:38

2023-06-21T17:38

2023-06-21T18:21

экономика

россия

северный кавказ

западная европа

руслан давыдов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия прорвала экономическую блокаду Запада, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов, его цитирует пресс-служба ведомства. "На "Верхнем Ларсе" сейчас осуществляется прорыв экономической блокады, которую нам устроили страны Европы. По коридору "Север — Юг" мы способны пропустить 15 миллионов тонн грузов", — сказал он.По словам Давыдова, в прошлом году за 5,5 месяца в регионе деятельности Северо-Кавказского таможенного управления сотрудники ФТС обработали 5,6 миллиона тонн грузов, следующих в обе стороны, а за тот же период текущего года — уже 7,8 миллиона тонн. "Я думаю, что уже в этом году по Северному Кавказу мы превысим 15 миллионов тонн оборота. У нас только по "Верхнему Ларсу" прирост товарооборота больше 20 процентов", — отметил врио главы службы.В ФТС отметили, что после запуска 15 июня текущего года дополнительных линий контроля для грузового транспорта ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1,2 тысячи грузовиков, в то время как до реконструкции — менее тысячи. Давыдов сегодня посетил пункт пропуска "Верхний Ларс" во время рабочего визита в Северную Осетию.МАПП "Верхний Ларс" — стратегически важный элемент международного транспортного коридора "Север — Юг". Каждую минуту границу на въезд и выезд здесь пересекают по одному легковому, а каждые две минуты — по одному грузовому автомобилю. Сейчас на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, две для автобусов, одна резервная и 24 для легковых автомобилей.

https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879622288.html

https://ria.ru/20230620/ekonomika-1879378598.html

россия

северный кавказ

западная европа

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экономика, россия, северный кавказ, западная европа, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии)