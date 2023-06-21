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"Закрыть навсегда": Европа приняла тяжелое решение - РИА Новости, 21.06.2023
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08:00 21.06.2023 (обновлено: 08:01 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/ekonomika-1879307413.html
"Закрыть навсегда": Европа приняла тяжелое решение
"Закрыть навсегда": Европа приняла тяжелое решение - РИА Новости, 21.06.2023
"Закрыть навсегда": Европа приняла тяжелое решение
Цены на голубое топливо опять подскочили — больше 500 долларов за тысячу кубометров. Причина — из-за жары энергопотребление резко выросло. Плюс неожиданная... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T08:00
2023-06-21T08:01
экономика
цены на нефть
европа
нидерланды
норвегия
марк гойхман
евросоюз
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цены на голубое топливо опять подскочили — больше 500 долларов за тысячу кубометров. Причина — из-за жары энергопотребление резко выросло. Плюс неожиданная новость: окончательно закрывают крупнейшее на континенте Гронингенское газовое месторождение. Сотни европейских предприятий по-прежнему не работают — в том числе из-за антироссийских санкций. В Старом Свете заговорили о деиндустриализации.Выпадающий объемАгентство Bloomberg сообщило: добычу в Гронингене уже не возобновят. Так решило правительство Нидерландов.Рынок тут же отреагировал: котировки природного газа поднялись до 560 долларов за 1000 кубометров — это уровень конца марта.Месторождение законсервируют за четыре месяца — к 1 октября. Слишком велик экологический ущерб для региона. С 2012-го в окрестностях Гронингена снесли более трех тысяч домов, проживать в которых стало небезопасно. Правительство пообещало выплатить пострадавшим 22 миллиарда евро компенсаций в течение 30 лет.Гронингенское месторождение разрабатывали с 1963 года. Это важнейший ресурс для Западной Европы. Однако добыча неуклонно сокращалась. В 2013-м было 53,9 миллиарда кубометров, напоминает финансовый аналитик Марк Гойхман. А в 2021 году, по данным Nederlandse Aardolie Maatschappii, — 6,5 миллиарда. При этом общее потребление газа на континенте — 480 миллиардов.После эмоционального взлета, произошедшего 15 июня, котировки опустились. Все же вклад Гронингена в последние годы был невелик — не более двух процентов. Конечно, это не критично. Помогут СПГ, экономия и другие меры. Да и европейские хранилища заполнены на 78 процентов. Тем не менее обстановка на рынке напряженная.Проблемы с поставкамиИз-за жары кондиционеры в Старом Свете работают на полную, спрос на электроэнергию резко вырос.Также повлияли сезон ремонтных работ на предприятиях по производству СПГ и авария на заводе Hammerfest на севере Норвегии.Экспорт оттуда до середины июля ограничен. Это усиливает неопределенность, так как Норвегия стала важным поставщиком после снижения российского импорта, отмечает Bloomberg.Как подчеркивает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, эта ситуация не сулит Европе ничего хорошего."Гронинген был важен для внутреннего потребления в Нидерландах. Теперь они так же зависят от импорта, как и остальные. Придется увеличивать закупки в США, Катаре, Нигерии, Азербайджане и других странах", — поясняет он.И котировки, скорее всего, вернутся к росту, вызвав новый виток энергетического кризиса в Европе, полагает Хазанов.Тренд деиндустриализацииПострадает в первую очередь реальный сектор. Весь прошлый год в ЕС закрывались предприятия в энергоемких отраслях — из-за дороговизны ресурсов. В частности, остановились Slovalco (алюминий), Budel (цинк) и ANWIL (удобрения), химический гигант Chimcomplex.Многие перенесли мощности в США и Китай — развернулась масштабная индустриальная миграция.Тому способствовал и зеленый курс ЕС. Экологические ограничения, как и подорожание энергии, заставляют либо сокращать производство, либо выводить его за рубеж. В октябре 2022-го, например, крупнейший в мире химический концерн BASF объявил о снижении объема работ в Европе."Закрытие месторождения с запасами, оцениваемыми в триллион долларов, в дальнейшем негативно скажется на промышленности Северо-Западной Европы, в том числе Рурского бассейна в Германии. Больше всего пострадают страны Бенилюкса, ФРГ и Польша. Дефицит газа придется компенсировать импортом из Норвегии, Катара и США по более высоким ценам", — указывает Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.В результате деиндустриализация, о которой еще осенью заговорили европейские политики, ускорится."Подземные хранилища полны, но запасы имеют свойство заканчиваться. Выходов тут два: либо возобновление нормального сотрудничества с Россией в газовой сфере, либо закрытие всех новых предприятий — крупных потребителей природного газа", — рассуждает Хазанов.В Сapital Lab указывают и на то, что европейцы окончательно запутались в собственных зеленых планах, загнав себя в тупик. В случае усугубления энергетического кризиса власти Нидерландов могут передумать и вернуться к разработке Гронингена. Но тогда, во-первых, потребуются огромные инвестиции в обновление инфраструктуры. Во-вторых, этот сценарий противоречит повестке ЕС, направленной на отказ от углеродного топлива.
европа
нидерланды
норвегия
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экономика, цены на нефть, европа, нидерланды, норвегия, марк гойхман, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Европа, Нидерланды, Норвегия, Марк Гойхман, Евросоюз

"Закрыть навсегда": Европа приняла тяжелое решение

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Frank Augstein
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цены на голубое топливо опять подскочили — больше 500 долларов за тысячу кубометров. Причина — из-за жары энергопотребление резко выросло. Плюс неожиданная новость: окончательно закрывают крупнейшее на континенте Гронингенское газовое месторождение. Сотни европейских предприятий по-прежнему не работают — в том числе из-за антироссийских санкций. В Старом Свете заговорили о деиндустриализации.

Выпадающий объем

Агентство Bloomberg сообщило: добычу в Гронингене уже не возобновят. Так решило правительство Нидерландов.
© Фото : public domainГронингенское газовое месторождение
Гронингенское газовое месторождение - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : public domain
Гронингенское газовое месторождение
Рынок тут же отреагировал: котировки природного газа поднялись до 560 долларов за 1000 кубометров — это уровень конца марта.
Месторождение законсервируют за четыре месяца — к 1 октября. Слишком велик экологический ущерб для региона. С 2012-го в окрестностях Гронингена снесли более трех тысяч домов, проживать в которых стало небезопасно. Правительство пообещало выплатить пострадавшим 22 миллиарда евро компенсаций в течение 30 лет.
Гронингенское месторождение разрабатывали с 1963 года. Это важнейший ресурс для Западной Европы. Однако добыча неуклонно сокращалась. В 2013-м было 53,9 миллиарда кубометров, напоминает финансовый аналитик Марк Гойхман. А в 2021 году, по данным Nederlandse Aardolie Maatschappii, — 6,5 миллиарда. При этом общее потребление газа на континенте — 480 миллиардов.
После эмоционального взлета, произошедшего 15 июня, котировки опустились. Все же вклад Гронингена в последние годы был невелик — не более двух процентов. Конечно, это не критично. Помогут СПГ, экономия и другие меры. Да и европейские хранилища заполнены на 78 процентов. Тем не менее обстановка на рынке напряженная.

Проблемы с поставками

Из-за жары кондиционеры в Старом Свете работают на полную, спрос на электроэнергию резко вырос.
Также повлияли сезон ремонтных работ на предприятиях по производству СПГ и авария на заводе Hammerfest на севере Норвегии.
Экспорт оттуда до середины июля ограничен. Это усиливает неопределенность, так как Норвегия стала важным поставщиком после снижения российского импорта, отмечает Bloomberg.
© Фото : ПАО "НОВАТЭК"Операция по перевалке СПГ в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии
Операция по перевалке СПГ в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : ПАО "НОВАТЭК"
Операция по перевалке СПГ в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии
Как подчеркивает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, эта ситуация не сулит Европе ничего хорошего.
"Гронинген был важен для внутреннего потребления в Нидерландах. Теперь они так же зависят от импорта, как и остальные. Придется увеличивать закупки в США, Катаре, Нигерии, Азербайджане и других странах", — поясняет он.
И котировки, скорее всего, вернутся к росту, вызвав новый виток энергетического кризиса в Европе, полагает Хазанов.

Тренд деиндустриализации

Пострадает в первую очередь реальный сектор. Весь прошлый год в ЕС закрывались предприятия в энергоемких отраслях — из-за дороговизны ресурсов. В частности, остановились Slovalco (алюминий), Budel (цинк) и ANWIL (удобрения), химический гигант Chimcomplex.
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на газовом хранилище в Будапеште
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште
Многие перенесли мощности в США и Китай — развернулась масштабная индустриальная миграция.
Тому способствовал и зеленый курс ЕС. Экологические ограничения, как и подорожание энергии, заставляют либо сокращать производство, либо выводить его за рубеж. В октябре 2022-го, например, крупнейший в мире химический концерн BASF объявил о снижении объема работ в Европе.
"Закрытие месторождения с запасами, оцениваемыми в триллион долларов, в дальнейшем негативно скажется на промышленности Северо-Западной Европы, в том числе Рурского бассейна в Германии. Больше всего пострадают страны Бенилюкса, ФРГ и Польша. Дефицит газа придется компенсировать импортом из Норвегии, Катара и США по более высоким ценам", — указывает Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.
© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
В результате деиндустриализация, о которой еще осенью заговорили европейские политики, ускорится.
"Подземные хранилища полны, но запасы имеют свойство заканчиваться. Выходов тут два: либо возобновление нормального сотрудничества с Россией в газовой сфере, либо закрытие всех новых предприятий — крупных потребителей природного газа", — рассуждает Хазанов.
В Сapital Lab указывают и на то, что европейцы окончательно запутались в собственных зеленых планах, загнав себя в тупик. В случае усугубления энергетического кризиса власти Нидерландов могут передумать и вернуться к разработке Гронингена. Но тогда, во-первых, потребуются огромные инвестиции в обновление инфраструктуры. Во-вторых, этот сценарий противоречит повестке ЕС, направленной на отказ от углеродного топлива.
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаНидерландыНорвегияМарк ГойхманЕвросоюз
 
 
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