https://ria.ru/20230621/dtp-1879621317.html

В Тамбовской области "Газель" столкнулась с грузовой цистерной

В Тамбовской области "Газель" столкнулась с грузовой цистерной - РИА Новости, 21.06.2023

В Тамбовской области "Газель" столкнулась с грузовой цистерной

Четыре пассажира "Газели" погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения с грузовой цистерной в Тамбовской области, сообщает региональная полиция. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:07

2023-06-21T17:07

2023-06-21T17:23

происшествия

авто

тамбовская область

гибдд мвд рф

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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Четыре пассажира "Газели" погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения с грузовой цистерной в Тамбовской области, сообщает региональная полиция.ДТП произошло в четверг в 16.00 на автодороге Кариан-Абакумовка-Токаревка."Столкновение грузового автомобиля и "Газели". Погибли четыре человека в "Газели", двое получили ранения", — говорится в релизе.

https://ria.ru/20230621/dtp-1879463989.html

тамбовская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, тамбовская область, гибдд мвд рф