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В Тамбовской области "Газель" столкнулась с грузовой цистерной - РИА Новости, 21.06.2023
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17:07 21.06.2023 (обновлено: 17:23 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/dtp-1879621317.html
В Тамбовской области "Газель" столкнулась с грузовой цистерной
В Тамбовской области "Газель" столкнулась с грузовой цистерной - РИА Новости, 21.06.2023
В Тамбовской области "Газель" столкнулась с грузовой цистерной
Четыре пассажира "Газели" погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения с грузовой цистерной в Тамбовской области, сообщает региональная полиция. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:07
2023-06-21T17:23
происшествия
авто
тамбовская область
гибдд мвд рф
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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Четыре пассажира "Газели" погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения с грузовой цистерной в Тамбовской области, сообщает региональная полиция.ДТП произошло в четверг в 16.00 на автодороге Кариан-Абакумовка-Токаревка."Столкновение грузового автомобиля и "Газели". Погибли четыре человека в "Газели", двое получили ранения", — говорится в релизе.
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происшествия, авто, тамбовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Тамбовская область, ГИБДД МВД РФ
В Тамбовской области "Газель" столкнулась с грузовой цистерной

В Тамбовской области "Газель" столкнулась с грузовой цистерной, погибли четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Четыре пассажира "Газели" погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения с грузовой цистерной в Тамбовской области, сообщает региональная полиция.
ДТП произошло в четверг в 16.00 на автодороге Кариан-Абакумовка-Токаревка.
"Столкновение грузового автомобиля и "Газели". Погибли четыре человека в "Газели", двое получили ранения", — говорится в релизе.
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ПроисшествияАвтоТамбовская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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