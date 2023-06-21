https://ria.ru/20230621/dtp-1879621317.html
В Тамбовской области "Газель" столкнулась с грузовой цистерной
В Тамбовской области "Газель" столкнулась с грузовой цистерной - РИА Новости, 21.06.2023
В Тамбовской области "Газель" столкнулась с грузовой цистерной
Четыре пассажира "Газели" погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения с грузовой цистерной в Тамбовской области, сообщает региональная полиция. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:07
2023-06-21T17:07
2023-06-21T17:23
происшествия
авто
тамбовская область
гибдд мвд рф
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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Четыре пассажира "Газели" погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения с грузовой цистерной в Тамбовской области, сообщает региональная полиция.ДТП произошло в четверг в 16.00 на автодороге Кариан-Абакумовка-Токаревка."Столкновение грузового автомобиля и "Газели". Погибли четыре человека в "Газели", двое получили ранения", — говорится в релизе.
https://ria.ru/20230621/dtp-1879463989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, тамбовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Тамбовская область, ГИБДД МВД РФ
В Тамбовской области "Газель" столкнулась с грузовой цистерной
В Тамбовской области "Газель" столкнулась с грузовой цистерной, погибли четыре человека
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Четыре пассажира "Газели" погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения с грузовой цистерной в Тамбовской области, сообщает региональная полиция.
ДТП произошло в четверг в 16.00 на автодороге Кариан-Абакумовка-Токаревка.
"Столкновение грузового автомобиля и "Газели". Погибли четыре человека в "Газели", двое получили ранения", — говорится в релизе.
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