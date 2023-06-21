https://ria.ru/20230621/dtp-1879463989.html
На Садовом кольце столкнулись несколько автомобилей
На Садовом кольце столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 21.06.2023
На Садовом кольце столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T00:38
2023-06-21T00:38
2023-06-21T05:25
садовое кольцо (москва)
москва
происшествия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Смоленской площади (в районе дома 6/13) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается.Движение в районе ДТП затруднено, департамент призывает водителей выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20230616/avariya-1878786826.html
садовое кольцо (москва)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a2c1852cb6b1ca4610fcb13d59567b41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
садовое кольцо (москва), москва, происшествия, авто
Садовое кольцо (Москва), Москва, Происшествия, Авто
На Садовом кольце столкнулись несколько автомобилей
На Смоленской площади в Москве столкнулись несколько автомобилей