https://ria.ru/20230621/dtp-1879463989.html

На Садовом кольце столкнулись несколько автомобилей

На Садовом кольце столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 21.06.2023

На Садовом кольце столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T00:38

2023-06-21T00:38

2023-06-21T05:25

садовое кольцо (москва)

москва

происшествия

авто

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Смоленской площади (в районе дома 6/13) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается.Движение в районе ДТП затруднено, департамент призывает водителей выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20230616/avariya-1878786826.html

садовое кольцо (москва)

москва

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2023

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садовое кольцо (москва), москва, происшествия, авто