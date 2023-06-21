https://ria.ru/20230621/drony-1879477472.html
Опубликованы кадры применения крупных российских дронов под Авдеевкой
Опубликованы кадры применения крупных российских дронов под Авдеевкой - РИА Новости, 21.06.2023
Опубликованы кадры применения крупных российских дронов под Авдеевкой
Разведчики южной группировки вооруженных сил России показали работу крупных беспилотников на авдеевском направлении. На передовых позициях, где применяют такие... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T07:08
2023-06-21T07:08
2023-06-21T08:40
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Разведчики южной группировки вооруженных сил России показали работу крупных беспилотников на авдеевском направлении. На передовых позициях, где применяют такие дроны, побывал корреспондент РИА Новости. Один из разведчиков группировки "Юг" рассказал об особенностях применяемого типа дронов: "В этом дроне используется два пульта: два оператора для этого необходимо, чтобы оператор наблюдал непосредственно за его полетом и передвижением, а второй оператор занимался чисто наблюдением с подвеса, передвижением и выявлением противника". Оператор беспилотника при наблюдении отметил, что украинские войска по своему обыкновению располагаются в жилых домах. "Вот Авдеевка, вот из этих зданий выходят по полю и вот по этой дороге выходят они на позиции. Прямо на максимальной скорости они выдвигаются, отстреливают БК и сваливают оттуда", - сообщил он. По сообщениям минобороны РФ, за минувшие сутки общие потери Украины на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили до 260 военных, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230620/su-25-1879262259.html
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Работа крупных беспилотников на Авдеевском направлении
Разведчики южной группировки войск показали корреспонденту РИА Новости работу крупных беспилотников на авдеевском направлении.
2023-06-21T07:08
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россия, авдеевка, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Украина, В мире
Опубликованы кадры применения крупных российских дронов под Авдеевкой
Российские разведчики показали кадры применения крупных БПЛА на авдеевском направлении