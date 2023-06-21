https://ria.ru/20230621/drony-1879477472.html

Опубликованы кадры применения крупных российских дронов под Авдеевкой

Опубликованы кадры применения крупных российских дронов под Авдеевкой - РИА Новости, 21.06.2023

Опубликованы кадры применения крупных российских дронов под Авдеевкой

Разведчики южной группировки вооруженных сил России показали работу крупных беспилотников на авдеевском направлении. На передовых позициях, где применяют такие... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T07:08

2023-06-21T07:08

2023-06-21T08:40

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Разведчики южной группировки вооруженных сил России показали работу крупных беспилотников на авдеевском направлении. На передовых позициях, где применяют такие дроны, побывал корреспондент РИА Новости. Один из разведчиков группировки "Юг" рассказал об особенностях применяемого типа дронов: "В этом дроне используется два пульта: два оператора для этого необходимо, чтобы оператор наблюдал непосредственно за его полетом и передвижением, а второй оператор занимался чисто наблюдением с подвеса, передвижением и выявлением противника". Оператор беспилотника при наблюдении отметил, что украинские войска по своему обыкновению располагаются в жилых домах. "Вот Авдеевка, вот из этих зданий выходят по полю и вот по этой дороге выходят они на позиции. Прямо на максимальной скорости они выдвигаются, отстреливают БК и сваливают оттуда", - сообщил он. По сообщениям минобороны РФ, за минувшие сутки общие потери Украины на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили до 260 военных, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230620/su-25-1879262259.html

https://ria.ru/20230618/bespilotniki-1878996190.html

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Работа крупных беспилотников на Авдеевском направлении Разведчики южной группировки войск показали корреспонденту РИА Новости работу крупных беспилотников на авдеевском направлении. 2023-06-21T07:08 true PT2M31S

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россия, авдеевка, украина, в мире