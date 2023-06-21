https://ria.ru/20230621/dron-1879561548.html
В ДНР завершили испытания нового российского дрона-камикадзе
В ДНР завершили испытания нового российского дрона-камикадзе - РИА Новости, 21.06.2023
В ДНР завершили испытания нового российского дрона-камикадзе
В ДНР успешно протестирован новый российский дрон-камикадзе под названием "Овод", сообщил РИА Новости руководитель проектной группы-производителя беспилотника... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:45
2023-06-21T14:45
2023-06-21T15:28
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. В ДНР успешно протестирован новый российский дрон-камикадзе под названием "Овод", сообщил РИА Новости руководитель проектной группы-производителя беспилотника Андрей Иванов. По его словам, беспилотное воздушное судно (БВС) работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Устройства этих моделей обеспечивают не только управление по радиоканалу системы радиоуправления, но и прием видеоизображения по дополнительному видеорадиоканалу в режиме реального времени. Оператор, управляющий таким дроном, может видеть изображение с видеокамеры при помощи мониторов, телевизоров, видеошлемов или видеоочков. "У него хорошая камера, высокая скорость, а самое главное — помехозащищенная связь. Беспилотник оснащен замыкателем, необходимым для установки и снаряжения боеприпасов осколочного и осколочно-фугасного типа... Наша задача — превратить всем известные мультироторные устройства в надежное, недорогое и эффективное средство, способное выполнять боевые задачи. Поэтому мы тщательно подходим к выбору поставщиков, проверяем каждое устройство на стендовом оборудовании и непосредственно в полёте, при этом стремясь снизить конечную стоимость. Именно таким образом у нас получилось, пожалуй, лучшее устройство в сегменте по ТТХ за весьма небольшие деньги", - сказал Иванов. По его словам, стоимость дрона "Овод" составляет около 40 тысяч рублей. Первые партии этих БВС уже поступили в подразделения Вооруженных сил России на авдеевском направлении.
https://ria.ru/20230619/leopard-1879173218.html
https://ria.ru/20230619/razvedchiki-1879047363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия
В ДНР завершили испытания нового российского дрона-камикадзе
Разработчик: в ДНР завершили испытания нового российского дрона-камикадзе "Овод"
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. В ДНР успешно протестирован новый российский дрон-камикадзе под названием "Овод", сообщил РИА Новости руководитель проектной группы-производителя беспилотника Андрей Иванов.
По его словам, беспилотное воздушное судно (БВС) работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Устройства этих моделей обеспечивают не только управление по радиоканалу системы радиоуправления, но и прием видеоизображения по дополнительному видеорадиоканалу в режиме реального времени. Оператор, управляющий таким дроном, может видеть изображение с видеокамеры при помощи мониторов, телевизоров, видеошлемов или видеоочков.
"У него хорошая камера, высокая скорость, а самое главное — помехозащищенная связь. Беспилотник оснащен замыкателем, необходимым для установки и снаряжения боеприпасов осколочного и осколочно-фугасного типа... Наша задача — превратить всем известные мультироторные устройства в надежное, недорогое и эффективное средство, способное выполнять боевые задачи. Поэтому мы тщательно подходим к выбору поставщиков, проверяем каждое устройство на стендовом оборудовании и непосредственно в полёте, при этом стремясь снизить конечную стоимость. Именно таким образом у нас получилось, пожалуй, лучшее устройство в сегменте по ТТХ за весьма небольшие деньги", - сказал Иванов.
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По его словам, стоимость дрона "Овод" составляет около 40 тысяч рублей. Первые партии этих БВС уже поступили в подразделения Вооруженных сил России
на авдеевском направлении.
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