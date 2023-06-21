https://ria.ru/20230621/dron-1879561548.html

В ДНР завершили испытания нового российского дрона-камикадзе

В ДНР завершили испытания нового российского дрона-камикадзе - РИА Новости, 21.06.2023

В ДНР завершили испытания нового российского дрона-камикадзе

В ДНР успешно протестирован новый российский дрон-камикадзе под названием "Овод", сообщил РИА Новости руководитель проектной группы-производителя беспилотника... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:45

2023-06-21T14:45

2023-06-21T15:28

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. В ДНР успешно протестирован новый российский дрон-камикадзе под названием "Овод", сообщил РИА Новости руководитель проектной группы-производителя беспилотника Андрей Иванов. По его словам, беспилотное воздушное судно (БВС) работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Устройства этих моделей обеспечивают не только управление по радиоканалу системы радиоуправления, но и прием видеоизображения по дополнительному видеорадиоканалу в режиме реального времени. Оператор, управляющий таким дроном, может видеть изображение с видеокамеры при помощи мониторов, телевизоров, видеошлемов или видеоочков. "У него хорошая камера, высокая скорость, а самое главное — помехозащищенная связь. Беспилотник оснащен замыкателем, необходимым для установки и снаряжения боеприпасов осколочного и осколочно-фугасного типа... Наша задача — превратить всем известные мультироторные устройства в надежное, недорогое и эффективное средство, способное выполнять боевые задачи. Поэтому мы тщательно подходим к выбору поставщиков, проверяем каждое устройство на стендовом оборудовании и непосредственно в полёте, при этом стремясь снизить конечную стоимость. Именно таким образом у нас получилось, пожалуй, лучшее устройство в сегменте по ТТХ за весьма небольшие деньги", - сказал Иванов. По его словам, стоимость дрона "Овод" составляет около 40 тысяч рублей. Первые партии этих БВС уже поступили в подразделения Вооруженных сил России на авдеевском направлении.

https://ria.ru/20230619/leopard-1879173218.html

https://ria.ru/20230619/razvedchiki-1879047363.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, россия