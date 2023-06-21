https://ria.ru/20230621/donetsk-1879493782.html
Украинский дрон попал в храм Петра и Февронии в Донецке
Украинский дрон попал в храм Петра и Февронии в Донецке - РИА Новости, 21.06.2023
Украинский дрон попал в храм Петра и Февронии в Донецке
Донецк утром в среду атаковали два украинских беспилотника, второй попал по храму Петра и Февронии, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:20
2023-06-21T10:20
2023-06-21T11:00
в мире
донецк
ленинский район
денис пушилин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Донецк утром в среду атаковали два украинских беспилотника, второй попал по храму Петра и Февронии, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". Как передавал корреспондент РИА Новости, в среду утром украинский беспилотный летательный аппарат попал в жилое многоэтажное здание в Ворошиловском районе Донецка. "Наверное, видели сообщения про беспилотник, который долетел в один из многоэтажных домов. Два беспилотника - один в жилой дом, в квартиру, залетел, а второй беспилотник по церкви в Ленинском районе, по храму попал Петра и Февронии", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20230621/bespilotnik-1879477907.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, ленинский район, денис пушилин
В мире, Донецк, Ленинский район, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине
Украинский дрон попал в храм Петра и Февронии в Донецке
Врио главы ДНР Денис Пушилин: украинский беспилотник попал по храму Петра и Февронии