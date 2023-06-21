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Украинский дрон попал в храм Петра и Февронии в Донецке - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 21.06.2023 (обновлено: 11:00 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/donetsk-1879493782.html
Украинский дрон попал в храм Петра и Февронии в Донецке
Украинский дрон попал в храм Петра и Февронии в Донецке - РИА Новости, 21.06.2023
Украинский дрон попал в храм Петра и Февронии в Донецке
Донецк утром в среду атаковали два украинских беспилотника, второй попал по храму Петра и Февронии, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:20
2023-06-21T11:00
в мире
донецк
ленинский район
денис пушилин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Донецк утром в среду атаковали два украинских беспилотника, второй попал по храму Петра и Февронии, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". Как передавал корреспондент РИА Новости, в среду утром украинский беспилотный летательный аппарат попал в жилое многоэтажное здание в Ворошиловском районе Донецка. "Наверное, видели сообщения про беспилотник, который долетел в один из многоэтажных домов. Два беспилотника - один в жилой дом, в квартиру, залетел, а второй беспилотник по церкви в Ленинском районе, по храму попал Петра и Февронии", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20230621/bespilotnik-1879477907.html
донецк
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в мире, донецк, ленинский район, денис пушилин
В мире, Донецк, Ленинский район, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине
Украинский дрон попал в храм Петра и Февронии в Донецке

Врио главы ДНР Денис Пушилин: украинский беспилотник попал по храму Петра и Февронии

© Фото : Типичный Донецк/TelegramПоследствия обстрела храма святых Петра и Февронии в Донецке. 21 июня 2023
Последствия обстрела храма святых Петра и Февронии в Донецке. 21 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : Типичный Донецк/Telegram
Последствия обстрела храма святых Петра и Февронии в Донецке. 21 июня 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Донецк утром в среду атаковали два украинских беспилотника, второй попал по храму Петра и Февронии, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Как передавал корреспондент РИА Новости, в среду утром украинский беспилотный летательный аппарат попал в жилое многоэтажное здание в Ворошиловском районе Донецка.
"Наверное, видели сообщения про беспилотник, который долетел в один из многоэтажных домов. Два беспилотника - один в жилой дом, в квартиру, залетел, а второй беспилотник по церкви в Ленинском районе, по храму попал Петра и Февронии", - сказал Пушилин.
Кадры разрушенной квартиры в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
В жилую многоэтажку в центре Донецка попал украинский беспилотник
Вчера, 07:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЛенинский районДенис Пушилин
 
 
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