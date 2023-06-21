https://ria.ru/20230621/donetsk-1879493782.html

Украинский дрон попал в храм Петра и Февронии в Донецке

Украинский дрон попал в храм Петра и Февронии в Донецке - РИА Новости, 21.06.2023

Украинский дрон попал в храм Петра и Февронии в Донецке

Донецк утром в среду атаковали два украинских беспилотника, второй попал по храму Петра и Февронии, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:20

2023-06-21T10:20

2023-06-21T11:00

в мире

донецк

ленинский район

денис пушилин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Донецк утром в среду атаковали два украинских беспилотника, второй попал по храму Петра и Февронии, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". Как передавал корреспондент РИА Новости, в среду утром украинский беспилотный летательный аппарат попал в жилое многоэтажное здание в Ворошиловском районе Донецка. "Наверное, видели сообщения про беспилотник, который долетел в один из многоэтажных домов. Два беспилотника - один в жилой дом, в квартиру, залетел, а второй беспилотник по церкви в Ленинском районе, по храму попал Петра и Февронии", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20230621/bespilotnik-1879477907.html

донецк

ленинский район

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Дарья Буймова

в мире, донецк, ленинский район, денис пушилин