https://ria.ru/20230621/donetsk-1879477694.html

Украинские войска выпустили по Донецку 33 снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку 33 снаряда - РИА Новости, 21.06.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 33 снаряда

Украинские войска за 40 минут выпустили 33 снаряда калибра 152 и 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T07:13

2023-06-21T07:13

2023-06-21T07:13

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 33 снаряда калибра 152 и 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В представительстве добавили, что украинские войска выпустили 6 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и 5 снарядов калибра 152 миллиметра по Зайцево в ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230620/ranenaya-1879446718.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, в мире