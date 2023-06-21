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Украинские войска выпустили по Донецку 33 снаряда - РИА Новости, 21.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:13 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/donetsk-1879477694.html
Украинские войска выпустили по Донецку 33 снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку 33 снаряда - РИА Новости, 21.06.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 33 снаряда
Украинские войска за 40 минут выпустили 33 снаряда калибра 152 и 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T07:13
2023-06-21T07:13
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
в мире
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 33 снаряда калибра 152 и 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В представительстве добавили, что украинские войска выпустили 6 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и 5 снарядов калибра 152 миллиметра по Зайцево в ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230620/ranenaya-1879446718.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, В мире
Украинские войска выпустили по Донецку 33 снаряда

ВСУ за 40 минут выпустили по Донецку 33 снаряда калибра 152 и 155 миллиметров

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела Донецка со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК на месте обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК на месте обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 33 снаряда калибра 152 и 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
В представительстве добавили, что украинские войска выпустили 6 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и 5 снарядов калибра 152 миллиметра по Зайцево в ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОВ мире
 
 
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