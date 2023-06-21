https://ria.ru/20230621/domodedovo-1879617003.html
Власти подмосковного Домодедово опровергли слухи о сбитом дроне
Власти подмосковного Домодедово опровергли слухи о сбитом дроне - РИА Новости, 21.06.2023
Власти подмосковного Домодедово опровергли слухи о сбитом дроне
Информация о якобы сбитом беспилотнике в районе подмосковного Домодедово не подтверждается, сообщили журналистам в пресс-службе одноименного городского округа. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:51
2023-06-21T16:51
2023-06-21T16:51
происшествия
новая москва
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Информация о якобы сбитом беспилотнике в районе подмосковного Домодедово не подтверждается, сообщили журналистам в пресс-службе одноименного городского округа. Соответствующие данные ранее начали распространяться по телеграм-каналам. "Администрация городского округа Домодедово факт сбитого беспилотника не подтвердила. Вообще факт нахождения беспилотника на территории", - отметили в пресс-службе. Утром в среду Минобороны РФ объявило о пресеченной попытке киевского режима провести террористическую атаку на Подмосковье с помощью трех беспилотников самолетного типа. По заявлению ведомства, все дроны подавлены радиоэлектронным способом и упали. Разрушений и пострадавших нет. По данным властей Подмосковья и анонимного представителя экстренных служб, общавшегося с РИА Новости, один упал возле поселка Лукино в Новой Москве, два - на подлете к складам в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.
https://ria.ru/20230621/bespilotniki-1879478710.html
https://ria.ru/20230621/oblomki-1879489579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Новая Москва, Домодедово (аэропорт)
Власти подмосковного Домодедово опровергли слухи о сбитом дроне
Власти Домодедово: информация о якобы сбитом в районе беспилотнике не подтверждается
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Информация о якобы сбитом беспилотнике в районе подмосковного Домодедово не подтверждается, сообщили журналистам в пресс-службе одноименного городского округа.
Соответствующие данные ранее начали распространяться по телеграм-каналам.
Два беспилотника упали на подлете к военным складам в Подмосковье
"Администрация городского округа Домодедово факт сбитого беспилотника не подтвердила. Вообще факт нахождения беспилотника на территории", - отметили в пресс-службе.
Утром в среду Минобороны РФ объявило о пресеченной попытке киевского режима провести террористическую атаку на Подмосковье с помощью трех беспилотников самолетного типа. По заявлению ведомства, все дроны подавлены радиоэлектронным способом и упали. Разрушений и пострадавших нет.
По данным властей Подмосковья и анонимного представителя экстренных служб, общавшегося с РИА Новости, один упал возле поселка Лукино в Новой Москве
, два - на подлете к складам в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.
В Новой Москве нашли обломки третьего дрона