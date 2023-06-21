https://ria.ru/20230621/domodedovo-1879617003.html

Власти подмосковного Домодедово опровергли слухи о сбитом дроне

Власти подмосковного Домодедово опровергли слухи о сбитом дроне - РИА Новости, 21.06.2023

Власти подмосковного Домодедово опровергли слухи о сбитом дроне

Информация о якобы сбитом беспилотнике в районе подмосковного Домодедово не подтверждается, сообщили журналистам в пресс-службе одноименного городского округа. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:51

2023-06-21T16:51

2023-06-21T16:51

происшествия

новая москва

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Информация о якобы сбитом беспилотнике в районе подмосковного Домодедово не подтверждается, сообщили журналистам в пресс-службе одноименного городского округа. Соответствующие данные ранее начали распространяться по телеграм-каналам. "Администрация городского округа Домодедово факт сбитого беспилотника не подтвердила. Вообще факт нахождения беспилотника на территории", - отметили в пресс-службе. Утром в среду Минобороны РФ объявило о пресеченной попытке киевского режима провести террористическую атаку на Подмосковье с помощью трех беспилотников самолетного типа. По заявлению ведомства, все дроны подавлены радиоэлектронным способом и упали. Разрушений и пострадавших нет. По данным властей Подмосковья и анонимного представителя экстренных служб, общавшегося с РИА Новости, один упал возле поселка Лукино в Новой Москве, два - на подлете к складам в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.

https://ria.ru/20230621/bespilotniki-1879478710.html

https://ria.ru/20230621/oblomki-1879489579.html

новая москва

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Дарья Буймова

происшествия, новая москва, домодедово (аэропорт)