https://ria.ru/20230621/dnr-1879486899.html
В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли два человека
В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 21.06.2023
В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли два человека
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в телеграм-канале, что за минувшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, еще шесть, в том числе... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:33
2023-06-21T09:33
2023-06-21T09:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в телеграм-канале, что за минувшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, еще шесть, в том числе ребенок, получили ранения. "Всего за минувшие сутки в регионе двое погибших и шесть раненых мирных жителей, в том числе ребенок 2013 года рождения", - написал Пушилин.Врио главы ДНР отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Днем во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Кировского района города получили ранения мужчина 1941 года рождения и мальчик 2013 года рождения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли два человека
Пушилин: в ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли два человека, еще шесть пострадали