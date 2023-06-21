https://ria.ru/20230621/dnr-1879486899.html

В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли два человека

В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 21.06.2023

В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли два человека

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в телеграм-канале, что за минувшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, еще шесть, в том числе... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:33

2023-06-21T09:33

2023-06-21T09:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в телеграм-канале, что за минувшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, еще шесть, в том числе ребенок, получили ранения. "Всего за минувшие сутки в регионе двое погибших и шесть раненых мирных жителей, в том числе ребенок 2013 года рождения", - написал Пушилин.Врио главы ДНР отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Днем во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Кировского района города получили ранения мужчина 1941 года рождения и мальчик 2013 года рождения.

https://ria.ru/20230621/front-1879364517.html

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Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, денис пушилин