https://ria.ru/20230621/dnepr-1879688495.html
Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, сообщил Сальдо
Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, сообщил Сальдо - РИА Новости, 21.06.2023
Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, сообщил Сальдо
Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, но постройкам причинен сильный ущерб, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T23:25
2023-06-21T23:25
2023-06-21T23:25
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
днепр (город)
разрушение каховской гэс
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, но постройкам причинен сильный ущерб, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Во всех населенных пунктах, находящихся по течению ниже Каховской плотины… Днепр уже вошел в свои берега, но там, где вода стояла, все те дома, жилые и хозяйственные постройки, то, что связано с жизнью человека, пришло в негодность. Разрушены фундаменты, обветшали стены, все это придется переделывать по-новому", - сказал Сальдо в эфире радиостанции "Таврия".Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Одна из целей подрыва - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
https://ria.ru/20230621/katastrofa-1879687527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , днепр (город), разрушение каховской гэс, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Сальдо
Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, сообщил Сальдо
Сальдо: ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в берега, но постройкам причинен ущерб