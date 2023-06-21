Рейтинг@Mail.ru
Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, сообщил Сальдо - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/dnepr-1879688495.html
Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, сообщил Сальдо
Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, сообщил Сальдо - РИА Новости, 21.06.2023
Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, сообщил Сальдо
Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, но постройкам причинен сильный ущерб, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T23:25
2023-06-21T23:25
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
днепр (город)
разрушение каховской гэс
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876678291_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_eff30af7f6bbdd1abf21343068e9e5e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, но постройкам причинен сильный ущерб, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. &quot;Во всех населенных пунктах, находящихся по течению ниже Каховской плотины… Днепр уже вошел в свои берега, но там, где вода стояла, все те дома, жилые и хозяйственные постройки, то, что связано с жизнью человека, пришло в негодность. Разрушены фундаменты, обветшали стены, все это придется переделывать по-новому&quot;, - сказал Сальдо в эфире радиостанции &quot;Таврия&quot;.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Одна из целей подрыва - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
https://ria.ru/20230621/katastrofa-1879687527.html
россия
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876678291_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ffbec9f98a3d90fb34569522e1ddfce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , днепр (город), разрушение каховской гэс, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Сальдо
Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, сообщил Сальдо

Сальдо: ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в берега, но постройкам причинен ущерб

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкМестные жители на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Местные жители на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Местные жители на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, но постройкам причинен сильный ущерб, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Во всех населенных пунктах, находящихся по течению ниже Каховской плотины… Днепр уже вошел в свои берега, но там, где вода стояла, все те дома, жилые и хозяйственные постройки, то, что связано с жизнью человека, пришло в негодность. Разрушены фундаменты, обветшали стены, все это придется переделывать по-новому", - сказал Сальдо в эфире радиостанции "Таврия".

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Одна из целей подрыва - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Река Днепр - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра
Вчера, 23:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьДнепр (город)Разрушение Каховской ГЭСВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала