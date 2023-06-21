https://ria.ru/20230621/diplomatiya-1879520263.html

Россия, Иран, Сирия и Турция хотят провести новую встречу замглав МИД

Россия, Иран, Сирия и Турция хотят провести новую встречу замглав МИД - РИА Новости, 21.06.2023

Россия, Иран, Сирия и Турция хотят провести новую встречу замглав МИД

РФ, Иран, Сирия и Турция хотят провести еще встречу на уровне замглав МИД, если понадобится, то будет и министерская встреча, заявил РИА Новости помощник главы... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:59

2023-06-21T11:59

2023-06-21T11:59

в мире

сирия

россия

иран

айман сусан

михаил богданов

сергей лавров

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АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. РФ, Иран, Сирия и Турция хотят провести еще встречу на уровне замглав МИД, если понадобится, то будет и министерская встреча, заявил РИА Новости помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане. "У нас нет какого-то особого времени, которое мы наметили (для встречи министров иностранных дел). Однако сейчас в повестке – (еще одно) заседание заместителей министров иностранных дел. Но, если потребуется, мы можем в этом промежуток провести и встречу министров, проблем с этим нет", - сказал он. Во вторник, 20 июня, в Астане прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Дамаска и Анкары. От России в переговорах участвовали замглавы МИД Михаил Богданов, от Турции - замглавы МИД Бурак Акчапар, от Сирии - замглавы внешнеполитического ведомства Айман Сусан, от Ирана - помощник министра иностранных дел Али Асгар Хаджи. Министры иностранных дел четырех стран встречались в Москве 10 мая. По итогам главы МИД России, Турции, Сирии и Ирана распорядились начать подготовку проекта дорожной карты по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тогда приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

https://ria.ru/20230621/siriya-1879516852.html

https://ria.ru/20230621/siriya-1879516075.html

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россия

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, иран, айман сусан, михаил богданов, сергей лавров