https://ria.ru/20230621/diplomatiya-1879520263.html
Россия, Иран, Сирия и Турция хотят провести новую встречу замглав МИД
Россия, Иран, Сирия и Турция хотят провести новую встречу замглав МИД - РИА Новости, 21.06.2023
Россия, Иран, Сирия и Турция хотят провести новую встречу замглав МИД
РФ, Иран, Сирия и Турция хотят провести еще встречу на уровне замглав МИД, если понадобится, то будет и министерская встреча, заявил РИА Новости помощник главы... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:59
2023-06-21T11:59
2023-06-21T11:59
в мире
сирия
россия
иран
айман сусан
михаил богданов
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868998814_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75aa7b37a34a0b1b35efe28b04dace68.jpg
АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. РФ, Иран, Сирия и Турция хотят провести еще встречу на уровне замглав МИД, если понадобится, то будет и министерская встреча, заявил РИА Новости помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане. "У нас нет какого-то особого времени, которое мы наметили (для встречи министров иностранных дел). Однако сейчас в повестке – (еще одно) заседание заместителей министров иностранных дел. Но, если потребуется, мы можем в этом промежуток провести и встречу министров, проблем с этим нет", - сказал он. Во вторник, 20 июня, в Астане прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Дамаска и Анкары. От России в переговорах участвовали замглавы МИД Михаил Богданов, от Турции - замглавы МИД Бурак Акчапар, от Сирии - замглавы внешнеполитического ведомства Айман Сусан, от Ирана - помощник министра иностранных дел Али Асгар Хаджи. Министры иностранных дел четырех стран встречались в Москве 10 мая. По итогам главы МИД России, Турции, Сирии и Ирана распорядились начать подготовку проекта дорожной карты по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тогда приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
https://ria.ru/20230621/siriya-1879516852.html
https://ria.ru/20230621/siriya-1879516075.html
сирия
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868998814_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d4c429b9a33cf88d778b51fff7222f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, иран, айман сусан, михаил богданов, сергей лавров
В мире, Сирия, Россия, Иран, Айман Сусан, Михаил Богданов, Сергей Лавров
Россия, Иран, Сирия и Турция хотят провести новую встречу замглав МИД
В МИД Ирана оценили возможность новой встречи по урегулированию отношений Дамаска и Анкары