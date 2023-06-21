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Спикером парламента Финляндии стал депутат, призывавший к убийству россиян - РИА Новости, 21.06.2023
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12:38 21.06.2023 (обновлено: 13:17 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/deputat-1879531824.html
Спикером парламента Финляндии стал депутат, призывавший к убийству россиян
Спикером парламента Финляндии стал депутат, призывавший к убийству россиян - РИА Новости, 21.06.2023
Спикером парламента Финляндии стал депутат, призывавший к убийству россиян
Спикером парламента Финляндии стал депутат Юсси Халла-ахо, который в январе призывал к убийству российских военных, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:38
2023-06-21T13:17
в мире
финляндия
юсси халла-ахо
россия
вооруженные силы рф
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 июн — РИА Новости. Спикером парламента Финляндии стал депутат Юсси Халла-ахо, который в январе призывал к убийству российских военных, передает корреспондент РИА Новости с заседания законодательного органа. Тайное голосование было проведено дважды, так как в первый раз количество проголосовавших не совпало с количеством присутствующих в зале депутатов. По итогам повторного голосования политик набрал 134 голоса из 200 возможных. Халла-ахо в январе за пожертвование заказал на украинском снаряде надпись "За свободу Финляндии" и в январе прокомментировал поступок в социальных сетях так: "все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо". Посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что "призывы к убийству граждан другого государства не вызывают никаких иных чувств, кроме отвращения". Слова Халла-ахо позже осудили лидеры партий "Левый союз" Ли Андерссон и "Истинные финны" Рикка Пурра, назвав его высказывания о российских солдатах неправильными и неуместными.
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в мире, финляндия, юсси халла-ахо, россия, вооруженные силы рф
В мире, Финляндия, Юсси Халла-ахо, Россия, Вооруженные силы РФ
Спикером парламента Финляндии стал депутат, призывавший к убийству россиян

Спикером парламента Финляндии стал депутат, призывавший к убийству российских военных

© AFP 2023 / Lehtikuva/Vesa MoilanenЮсси Халла-ахо
Юсси Халла-ахо - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023 / Lehtikuva/Vesa Moilanen
Юсси Халла-ахо. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 июн — РИА Новости. Спикером парламента Финляндии стал депутат Юсси Халла-ахо, который в январе призывал к убийству российских военных, передает корреспондент РИА Новости с заседания законодательного органа.
Тайное голосование было проведено дважды, так как в первый раз количество проголосовавших не совпало с количеством присутствующих в зале депутатов.
По итогам повторного голосования политик набрал 134 голоса из 200 возможных.
Халла-ахо в январе за пожертвование заказал на украинском снаряде надпись "За свободу Финляндии" и в январе прокомментировал поступок в социальных сетях так: "все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо".
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что "призывы к убийству граждан другого государства не вызывают никаких иных чувств, кроме отвращения".
Слова Халла-ахо позже осудили лидеры партий "Левый союз" Ли Андерссон и "Истинные финны" Рикка Пурра, назвав его высказывания о российских солдатах неправильными и неуместными.
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В миреФинляндияЮсси Халла-ахоРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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