https://ria.ru/20230621/deputat-1879531824.html

Спикером парламента Финляндии стал депутат, призывавший к убийству россиян

Спикером парламента Финляндии стал депутат, призывавший к убийству россиян - РИА Новости, 21.06.2023

Спикером парламента Финляндии стал депутат, призывавший к убийству россиян

Спикером парламента Финляндии стал депутат Юсси Халла-ахо, который в январе призывал к убийству российских военных, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:38

2023-06-21T12:38

2023-06-21T13:17

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финляндия

юсси халла-ахо

россия

вооруженные силы рф

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 июн — РИА Новости. Спикером парламента Финляндии стал депутат Юсси Халла-ахо, который в январе призывал к убийству российских военных, передает корреспондент РИА Новости с заседания законодательного органа. Тайное голосование было проведено дважды, так как в первый раз количество проголосовавших не совпало с количеством присутствующих в зале депутатов. По итогам повторного голосования политик набрал 134 голоса из 200 возможных. Халла-ахо в январе за пожертвование заказал на украинском снаряде надпись "За свободу Финляндии" и в январе прокомментировал поступок в социальных сетях так: "все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо". Посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что "призывы к убийству граждан другого государства не вызывают никаких иных чувств, кроме отвращения". Слова Халла-ахо позже осудили лидеры партий "Левый союз" Ли Андерссон и "Истинные финны" Рикка Пурра, назвав его высказывания о российских солдатах неправильными и неуместными.

https://ria.ru/20230618/statut-1879024568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, юсси халла-ахо, россия, вооруженные силы рф