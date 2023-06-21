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В Дагестане перевернулся прогулочный катер - РИА Новости, 21.06.2023
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Туризм
 
10:41 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/dagestan-1879495047.html
В Дагестане перевернулся прогулочный катер
В Дагестане перевернулся прогулочный катер - РИА Новости, 21.06.2023
В Дагестане перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер перевернулся на реке Сулак в Дагестане в районе экотуркомплекса "Главрыба", в результате произошедшего никто не пострадал, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:41
2023-06-21T10:41
туризм
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республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Прогулочный катер перевернулся на реке Сулак в Дагестане в районе экотуркомплекса "Главрыба", в результате произошедшего никто не пострадал, сообщили в администрации комплекса. Там уточняют, что инцидент произошел во время тестовой обкатки маломерного судна (прогулочного катера), прошедшего плановый техосмотр. По невыясненным пока причинам лодочный мотор работал нестабильно и из-за сильного течения и столкновения с многочисленными опорами старого моста судно опрокинулось. "В ходе инцидента жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении. Отмечается, что данная лодка, как и остальной парк маломерных судов, перед выходом проходит ежедневный осмотр. Рулевой имел права государственного образца на управление маломерным судном. "Лодка поднята на поверхность. Причины неполадки лодочного мотора устанавливаются", – добавили в администрации комплекса.
https://ria.ru/20230525/turistka-1874083626.html
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новости - туризм, туризм, туристы, республика дагестан
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Дагестан
В Дагестане перевернулся прогулочный катер

В Дагестане на реке Сулак перевернулся прогулочный катер, никто не пострадал

© РИА Новости / Светлана БаеваКатание на катере на территории экотуркомплекса в Дагестане
Катание на катере на территории экотуркомплекса в Дагестане - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
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МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Прогулочный катер перевернулся на реке Сулак в Дагестане в районе экотуркомплекса "Главрыба", в результате произошедшего никто не пострадал, сообщили в администрации комплекса.
Там уточняют, что инцидент произошел во время тестовой обкатки маломерного судна (прогулочного катера), прошедшего плановый техосмотр. По невыясненным пока причинам лодочный мотор работал нестабильно и из-за сильного течения и столкновения с многочисленными опорами старого моста судно опрокинулось. "В ходе инцидента жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что данная лодка, как и остальной парк маломерных судов, перед выходом проходит ежедневный осмотр. Рулевой имел права государственного образца на управление маломерным судном.
"Лодка поднята на поверхность. Причины неполадки лодочного мотора устанавливаются", – добавили в администрации комплекса.
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