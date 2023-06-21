https://ria.ru/20230621/dagestan-1879495047.html

В Дагестане перевернулся прогулочный катер

В Дагестане перевернулся прогулочный катер - РИА Новости, 21.06.2023

В Дагестане перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер перевернулся на реке Сулак в Дагестане в районе экотуркомплекса "Главрыба", в результате произошедшего никто не пострадал, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:41

2023-06-21T10:41

2023-06-21T10:41

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МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Прогулочный катер перевернулся на реке Сулак в Дагестане в районе экотуркомплекса "Главрыба", в результате произошедшего никто не пострадал, сообщили в администрации комплекса. Там уточняют, что инцидент произошел во время тестовой обкатки маломерного судна (прогулочного катера), прошедшего плановый техосмотр. По невыясненным пока причинам лодочный мотор работал нестабильно и из-за сильного течения и столкновения с многочисленными опорами старого моста судно опрокинулось. "В ходе инцидента жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении. Отмечается, что данная лодка, как и остальной парк маломерных судов, перед выходом проходит ежедневный осмотр. Рулевой имел права государственного образца на управление маломерным судном. "Лодка поднята на поверхность. Причины неполадки лодочного мотора устанавливаются", – добавили в администрации комплекса.

https://ria.ru/20230525/turistka-1874083626.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, республика дагестан