https://ria.ru/20230621/dagestan-1879495047.html
В Дагестане перевернулся прогулочный катер
В Дагестане перевернулся прогулочный катер - РИА Новости, 21.06.2023
В Дагестане перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер перевернулся на реке Сулак в Дагестане в районе экотуркомплекса "Главрыба", в результате произошедшего никто не пострадал, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:41
2023-06-21T10:41
2023-06-21T10:41
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туризм
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МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Прогулочный катер перевернулся на реке Сулак в Дагестане в районе экотуркомплекса "Главрыба", в результате произошедшего никто не пострадал, сообщили в администрации комплекса. Там уточняют, что инцидент произошел во время тестовой обкатки маломерного судна (прогулочного катера), прошедшего плановый техосмотр. По невыясненным пока причинам лодочный мотор работал нестабильно и из-за сильного течения и столкновения с многочисленными опорами старого моста судно опрокинулось. "В ходе инцидента жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении. Отмечается, что данная лодка, как и остальной парк маломерных судов, перед выходом проходит ежедневный осмотр. Рулевой имел права государственного образца на управление маломерным судном. "Лодка поднята на поверхность. Причины неполадки лодочного мотора устанавливаются", – добавили в администрации комплекса.
https://ria.ru/20230525/turistka-1874083626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, республика дагестан
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Дагестан
В Дагестане перевернулся прогулочный катер
В Дагестане на реке Сулак перевернулся прогулочный катер, никто не пострадал
МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Прогулочный катер перевернулся на реке Сулак в Дагестане в районе экотуркомплекса "Главрыба", в результате произошедшего никто не пострадал, сообщили в администрации комплекса.
Там уточняют, что инцидент произошел во время тестовой обкатки маломерного судна (прогулочного катера), прошедшего плановый техосмотр. По невыясненным пока причинам лодочный мотор работал нестабильно и из-за сильного течения и столкновения с многочисленными опорами старого моста судно опрокинулось. "В ходе инцидента жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что данная лодка, как и остальной парк маломерных судов, перед выходом проходит ежедневный осмотр. Рулевой имел права государственного образца на управление маломерным судном.
"Лодка поднята на поверхность. Причины неполадки лодочного мотора устанавливаются", – добавили в администрации комплекса.
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