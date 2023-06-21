https://ria.ru/20230621/dagestan-1879463733.html

В пострадавшем от града районе Дагестана ввели режим ЧС

В пострадавшем от града районе Дагестана ввели режим ЧС - РИА Новости, 21.06.2023

В пострадавшем от града районе Дагестана ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в селах Буйнакского района Дагестана, в которых в результате обильных дождей с градом повреждены десятки домов, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T00:33

2023-06-21T00:33

2023-06-21T00:33

буйнакский район

буйнакск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в селах Буйнакского района Дагестана, в которых в результате обильных дождей с градом повреждены десятки домов, сообщили в пресс-службе районной администрации. Ливни и крупный град выпали на город Буйнакск и Буйнакский район 17 июня. Ранее режим ЧС был введен в Буйнакске. "На территории нашего муниципалитета пострадали жители двух населенных пунктов: Кафыр-Кумух и Халимбекаула, где получили повреждения 170 домовладений. Распоряжением исполняющего обязанности главы МР "Буйнакский район" Уллубия Ханмурзаева в этих населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении. Члены межведомственной комиссии обследуют получившие повреждения жилые дома и иные помещения для оценки нанесенного ущерба.

https://ria.ru/20230618/vladikavkaz-1879029603.html

буйнакский район

буйнакск

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буйнакский район, буйнакск, происшествия