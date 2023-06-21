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В пострадавшем от града районе Дагестана ввели режим ЧС - РИА Новости, 21.06.2023
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00:33 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/dagestan-1879463733.html
В пострадавшем от града районе Дагестана ввели режим ЧС
В пострадавшем от града районе Дагестана ввели режим ЧС - РИА Новости, 21.06.2023
В пострадавшем от града районе Дагестана ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в селах Буйнакского района Дагестана, в которых в результате обильных дождей с градом повреждены десятки домов, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T00:33
2023-06-21T00:33
буйнакский район
буйнакск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в селах Буйнакского района Дагестана, в которых в результате обильных дождей с градом повреждены десятки домов, сообщили в пресс-службе районной администрации. Ливни и крупный град выпали на город Буйнакск и Буйнакский район 17 июня. Ранее режим ЧС был введен в Буйнакске. "На территории нашего муниципалитета пострадали жители двух населенных пунктов: Кафыр-Кумух и Халимбекаула, где получили повреждения 170 домовладений. Распоряжением исполняющего обязанности главы МР "Буйнакский район" Уллубия Ханмурзаева в этих населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении. Члены межведомственной комиссии обследуют получившие повреждения жилые дома и иные помещения для оценки нанесенного ущерба.
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буйнакский район
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буйнакский район, буйнакск, происшествия
Буйнакский район, Буйнакск, Происшествия
В пострадавшем от града районе Дагестана ввели режим ЧС

В селах пострадавшего от града Буйнакского района Дагестана ввели режим ЧС

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЧиркейское водохранилище в Буйнакском районе Дагестана
Чиркейское водохранилище в Буйнакском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Чиркейское водохранилище в Буйнакском районе Дагестана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в селах Буйнакского района Дагестана, в которых в результате обильных дождей с градом повреждены десятки домов, сообщили в пресс-службе районной администрации.
Ливни и крупный град выпали на город Буйнакск и Буйнакский район 17 июня. Ранее режим ЧС был введен в Буйнакске.
"На территории нашего муниципалитета пострадали жители двух населенных пунктов: Кафыр-Кумух и Халимбекаула, где получили повреждения 170 домовладений. Распоряжением исполняющего обязанности главы МР "Буйнакский район" Уллубия Ханмурзаева в этих населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении.
Члены межведомственной комиссии обследуют получившие повреждения жилые дома и иные помещения для оценки нанесенного ущерба.
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