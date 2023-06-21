Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Чернышова на выборы мэра Москвы - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/chernyshov-1879512763.html
ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Чернышова на выборы мэра Москвы
ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Чернышова на выборы мэра Москвы - РИА Новости, 21.06.2023
ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Чернышова на выборы мэра Москвы
ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборы мэра Москвы от партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:33
2023-06-21T11:33
политика
москва
борис чернышов (депутат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810456693_370:0:3097:1534_1920x0_80_0_0_d16744f9f27fab4bceb91ce4790ee5b2.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборы мэра Москвы от партии, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующее решение было принято на конференции московского отделения партии в среду. Ранее, 7 июня, Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начинается выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
https://ria.ru/20230620/gusev-1879449745.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810456693_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_32edae93c5fa2a5890242a03d31416e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, борис чернышов (депутат)
Политика, Москва, Борис Чернышов (депутат)
ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Чернышова на выборы мэра Москвы

Партия ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборы мэра Москвы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБорис Чернышов
Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Борис Чернышов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборы мэра Москвы от партии, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующее решение было принято на конференции московского отделения партии в среду. Ранее, 7 июня, Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начинается выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
Дмитрий Гусев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Эсеры выдвинули кандидата на выборы мэра Москвы
20 июня, 21:26
 
ПолитикаМоскваБорис Чернышов (депутат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала