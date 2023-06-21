https://ria.ru/20230621/chernyshov-1879512763.html

ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Чернышова на выборы мэра Москвы

ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Чернышова на выборы мэра Москвы - РИА Новости, 21.06.2023

ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Чернышова на выборы мэра Москвы

ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборы мэра Москвы от партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:33

2023-06-21T11:33

2023-06-21T11:33

политика

москва

борис чернышов (депутат)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборы мэра Москвы от партии, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующее решение было принято на конференции московского отделения партии в среду. Ранее, 7 июня, Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начинается выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.

https://ria.ru/20230620/gusev-1879449745.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, москва, борис чернышов (депутат)