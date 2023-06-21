https://ria.ru/20230621/chernyshov-1879512763.html
ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Чернышова на выборы мэра Москвы
ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Чернышова на выборы мэра Москвы - РИА Новости, 21.06.2023
ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Чернышова на выборы мэра Москвы
ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборы мэра Москвы от партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:33
2023-06-21T11:33
2023-06-21T11:33
политика
москва
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборы мэра Москвы от партии, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующее решение было принято на конференции московского отделения партии в среду. Ранее, 7 июня, Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начинается выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
https://ria.ru/20230620/gusev-1879449745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, борис чернышов (депутат)
Политика, Москва, Борис Чернышов (депутат)
ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Чернышова на выборы мэра Москвы
Партия ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборы мэра Москвы