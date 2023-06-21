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Британский генерал предупредил об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО - РИА Новости, 21.06.2023
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01:30 21.06.2023 (обновлено: 05:24 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/britaniya-1879466451.html
Британский генерал предупредил об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО
Британский генерал предупредил об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО - РИА Новости, 21.06.2023
Британский генерал предупредил об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО
Британия может потерять влиятельную позицию в НАТО, если не откажется от сокращения численности своих вооруженных сил, заявил заместитель верховного... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T01:30
2023-06-21T05:24
нато
европа
в мире
лондон
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Британия может потерять влиятельную позицию в НАТО, если не откажется от сокращения численности своих вооруженных сил, заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Рэдфорд. "Я думаю, что мы (британская армия - ред.) слишком малы... Нам действительно нужно расти... Мы рискуем не удержаться... У нас есть влиятельная позиция в НАТО. Я беспокоюсь, что если мы не будем инвестировать, не создадим нашу производственную базу и не будем лидировать должным образом, мы можем потерять эту позицию", - заявил Рэдфорд в интервью британской газете Telegraph. По данным издания, в настоящее время британская армия насчитывает 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад. Газета напомнила, что в 2021 году было объявлено о дальнейшем сокращении численности армии. Численность войск должна сократиться в будущем до 73 000 человек, отмечает издание.
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нато, европа, в мире, лондон
НАТО, Европа, В мире, Лондон
Британский генерал предупредил об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО

Британский генерал Рэдфорд: Лондон лишится позиции в НАТО при дальнейшем уменьшении армии

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты Британской армии
Солдаты Британской армии - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты Британской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Британия может потерять влиятельную позицию в НАТО, если не откажется от сокращения численности своих вооруженных сил, заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Рэдфорд.
"Я думаю, что мы (британская армия - ред.) слишком малы... Нам действительно нужно расти... Мы рискуем не удержаться... У нас есть влиятельная позиция в НАТО. Я беспокоюсь, что если мы не будем инвестировать, не создадим нашу производственную базу и не будем лидировать должным образом, мы можем потерять эту позицию", - заявил Рэдфорд в интервью британской газете Telegraph.
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Вчера, 21:39
По данным издания, в настоящее время британская армия насчитывает 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад. Газета напомнила, что в 2021 году было объявлено о дальнейшем сокращении численности армии. Численность войск должна сократиться в будущем до 73 000 человек, отмечает издание.
 
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