https://ria.ru/20230621/britaniya-1879466451.html

Британский генерал предупредил об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО

Британский генерал предупредил об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО - РИА Новости, 21.06.2023

Британский генерал предупредил об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО

Британия может потерять влиятельную позицию в НАТО, если не откажется от сокращения численности своих вооруженных сил, заявил заместитель верховного... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T01:30

2023-06-21T01:30

2023-06-21T05:24

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Британия может потерять влиятельную позицию в НАТО, если не откажется от сокращения численности своих вооруженных сил, заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Рэдфорд. "Я думаю, что мы (британская армия - ред.) слишком малы... Нам действительно нужно расти... Мы рискуем не удержаться... У нас есть влиятельная позиция в НАТО. Я беспокоюсь, что если мы не будем инвестировать, не создадим нашу производственную базу и не будем лидировать должным образом, мы можем потерять эту позицию", - заявил Рэдфорд в интервью британской газете Telegraph. По данным издания, в настоящее время британская армия насчитывает 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад. Газета напомнила, что в 2021 году было объявлено о дальнейшем сокращении численности армии. Численность войск должна сократиться в будущем до 73 000 человек, отмечает издание.

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нато, европа, в мире, лондон