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Президент Бразилии призвал Россию и Украину срочно найти путь к миру - РИА Новости, 21.06.2023
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10:01 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/braziliya-1879489710.html
Президент Бразилии призвал Россию и Украину срочно найти путь к миру
Президент Бразилии призвал Россию и Украину срочно найти путь к миру - РИА Новости, 21.06.2023
Президент Бразилии призвал Россию и Украину срочно найти путь к миру
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью, которое в среду опубликовала газета Corriere della Sera заявил, что Россия и Украина срочно должны... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:01
2023-06-21T10:01
в мире
украина
россия
москва
франциск (хорхе марио бергольо)
луис инасиу лула да силва
серджо маттарелла
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РИМ, 21 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью, которое в среду опубликовала газета Corriere della Sera заявил, что Россия и Украина срочно должны найти путь к миру, поскольку разрешить конфликт военным путем невозможно. "Я направил специального посланника Селсу Аморима в Москву и Киев. Обе страны думают, что могут победить военным путем: я с этим не согласен. Считаю, что слишком мало людей говорят о мире. Меня тревожит, что в мире так много людей, которые страдают от голода, так много детей без еды, а вместо того, чтобы заниматься решением проблемы неравенства, мы занимаемся войной. Срочно необходимо, чтобы Россия и Украина нашли общий путь к миру", - заявил он в интервью. Бразильский лидер дал понять, что намерен обсудить эту проблему во время своей встречи с папой Римским Франциском в Ватикане. В этой связи он напомнил, что в 2020 году в ходе их беседы они говорили о "неравенстве в мире и о более солидарной экономике". Также Лула да Силва в среду проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьером Джорджей Мелони и лидером оппозиционной Демократической партии Элли Шляйн. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230621/braziliya-1879488701.html
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в мире, украина, россия, москва, франциск (хорхе марио бергольо), луис инасиу лула да силва, серджо маттарелла
В мире, Украина, Россия, Москва, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Луис Инасиу Лула да Силва, Серджо Маттарелла
Президент Бразилии призвал Россию и Украину срочно найти путь к миру

Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва: Россия и Украина срочно должны найти путь к миру

© AP Photo / Andre PennerБывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Andre Penner
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
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РИМ, 21 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью, которое в среду опубликовала газета Corriere della Sera заявил, что Россия и Украина срочно должны найти путь к миру, поскольку разрешить конфликт военным путем невозможно.
"Я направил специального посланника Селсу Аморима в Москву и Киев. Обе страны думают, что могут победить военным путем: я с этим не согласен. Считаю, что слишком мало людей говорят о мире. Меня тревожит, что в мире так много людей, которые страдают от голода, так много детей без еды, а вместо того, чтобы заниматься решением проблемы неравенства, мы занимаемся войной. Срочно необходимо, чтобы Россия и Украина нашли общий путь к миру", - заявил он в интервью.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Бразильский лидер дал понять, что намерен обсудить эту проблему во время своей встречи с папой Римским Франциском в Ватикане. В этой связи он напомнил, что в 2020 году в ходе их беседы они говорили о "неравенстве в мире и о более солидарной экономике".
Также Лула да Силва в среду проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьером Джорджей Мелони и лидером оппозиционной Демократической партии Элли Шляйн.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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В миреУкраинаРоссияМоскваФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Луис Инасиу Лула да СилваСерджо Маттарелла
 
 
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