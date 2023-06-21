https://ria.ru/20230621/braziliya-1879488701.html

Президент Бразилии заявил о необходимости реформировать Совбез ООН

Президент Бразилии заявил о необходимости реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 21.06.2023

Президент Бразилии заявил о необходимости реформировать Совбез ООН

Совет безопасности ООН нуждается в реформе, спустя 80 лет после его формирования необходим орган с представительством стран Африки и Латинской Америки, заявил... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:52

2023-06-21T09:52

2023-06-21T09:52

в мире

бразилия

африка

латинская америка

луис инасиу лула да силва

совет безопасности оон

оон

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РИМ, 21 июн - РИА Новости. Совет безопасности ООН нуждается в реформе, спустя 80 лет после его формирования необходим орган с представительством стран Африки и Латинской Америки, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его словам, Бразилия считает, что "многополярный мир лучше, чем однополярное господство или биполярный спор". Президент Лула отметил, что "создание различных сетей", заключение соглашений между странами может помочь сбалансировать и уравновесить контрастирующие тенденции и напряженность. "Например, Совет безопасности ООН - это структура, которую необходимо реформировать. Он представляет собой баланс сил в мире в 1945 году. Почти 80 лет спустя многое изменилось, и нам нужен более крупный и представительный Совет, с голосами из Латинской Америки и Африки, чтобы действительно способствовать миру и безопасности", - заявил Лула в преддверии прибытия в Италию.

https://ria.ru/20230521/oon-1873208530.html

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африка

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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