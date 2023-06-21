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В Кремле прокомментировали атаки украинских БПЛА на объекты в Подмосковье - РИА Новости, 21.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 21.06.2023 (обновлено: 14:40 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/bpla-1879527308.html
В Кремле прокомментировали атаки украинских БПЛА на объекты в Подмосковье
В Кремле прокомментировали атаки украинских БПЛА на объекты в Подмосковье - РИА Новости, 21.06.2023
В Кремле прокомментировали атаки украинских БПЛА на объекты в Подмосковье
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) справились со своей задачей в Подмосковье, идет расследование, подробности надо уточнять в Минобороны, заявил... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:24
2023-06-21T14:40
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) справились со своей задачей в Подмосковье, идет расследование, подробности надо уточнять в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, да, была атака (беспилотников - ред.). Средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей, сейчас соответствующие органы расследуют", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать атаку беспилотников в Подмосковье.Песков добавил, что беспилотники в Подмосковье были нейтрализованы, но детали операции "нужно спрашивать у Министерства обороны".Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев попытался провести террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам в Московской области, все аппараты были подавлены РЭБ.
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московская область (подмосковье), дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Кремле прокомментировали атаки украинских БПЛА на объекты в Подмосковье

Песков заявил, что средства борьбы с беспилотниками справились с атакой БПЛА в Подмосковье

© Воробьёв LIVE/TelegramМесто падения беспилотника у складов рядом с поселком Калининец в Наро-Фоминском городском округе
Место падения беспилотника у складов рядом с поселком Калининец в Наро-Фоминском городском округе
© Воробьёв LIVE/Telegram
Место падения беспилотника у складов рядом с поселком Калининец в Наро-Фоминском городском округе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) справились со своей задачей в Подмосковье, идет расследование, подробности надо уточнять в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Действительно, да, была атака (беспилотников - ред.). Средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей, сейчас соответствующие органы расследуют", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать атаку беспилотников в Подмосковье.
Песков добавил, что беспилотники в Подмосковье были нейтрализованы, но детали операции "нужно спрашивать у Министерства обороны".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев попытался провести террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам в Московской области, все аппараты были подавлены РЭБ.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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