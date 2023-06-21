https://ria.ru/20230621/bpla-1879527308.html

В Кремле прокомментировали атаки украинских БПЛА на объекты в Подмосковье

В Кремле прокомментировали атаки украинских БПЛА на объекты в Подмосковье - РИА Новости, 21.06.2023

В Кремле прокомментировали атаки украинских БПЛА на объекты в Подмосковье

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) справились со своей задачей в Подмосковье, идет расследование, подробности надо уточнять в Минобороны, заявил... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:24

2023-06-21T12:24

2023-06-21T14:40

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) справились со своей задачей в Подмосковье, идет расследование, подробности надо уточнять в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, да, была атака (беспилотников - ред.). Средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей, сейчас соответствующие органы расследуют", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать атаку беспилотников в Подмосковье.Песков добавил, что беспилотники в Подмосковье были нейтрализованы, но детали операции "нужно спрашивать у Министерства обороны".Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев попытался провести террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам в Московской области, все аппараты были подавлены РЭБ.

https://ria.ru/20230613/pvo-1877851310.html

московская область (подмосковье)

украина

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московская область (подмосковье), дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина