https://ria.ru/20230621/bogotol-1879474362.html

Штормовой ветер в красноярском Боготоле повредил более 30 автомобилей

Штормовой ветер в красноярском Боготоле повредил более 30 автомобилей - РИА Новости, 21.06.2023

Штормовой ветер в красноярском Боготоле повредил более 30 автомобилей

Более 30 автомобилей повреждено в результате штормового ветра в городе Боготол на юго-западе Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T05:55

2023-06-21T05:55

2023-06-21T05:58

боготол

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Более 30 автомобилей повреждено в результате штормового ветра в городе Боготол на юго-западе Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМВД. Ранее региональный главк СК РФ сообщил, что во вторник во время разгула стихии 38-летний житель Боготола погиб в результате упавшего на него фрагмента крыши многоквартирного дома, оторванного порывом сильного ветра. По факту гибели проводится проверка. "Общее количество поврежденных транспортных средств выросло до 31. Сообщений о других пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. На опубликованных в социальных сетях кадрах последствий грозы и ветра видны поврежденные рамы балконного остекления квартир, разбросанные доски, фрагменты крыш и поврежденные машины. По данным ГУМЧС региона, 21-22 июня в центральных и южных районах края местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, местами силой 25 метров в секунду и более.

https://ria.ru/20230621/primore-1879470731.html

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боготол, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия