https://ria.ru/20230621/blokirovka-1879636470.html
В России заблокировали более 57 тысяч сайтов за незаконную продажу лекарств
В России заблокировали более 57 тысяч сайтов за незаконную продажу лекарств - РИА Новости, 21.06.2023
В России заблокировали более 57 тысяч сайтов за незаконную продажу лекарств
Росздравнадзор заблокировал более 57,5 тысяч сайтов за незаконную продажу лекарственных средств, заявила начальник управления лицензирования и контроля... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:49
2023-06-21T17:49
2023-06-21T17:52
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Росздравнадзор заблокировал более 57,5 тысяч сайтов за незаконную продажу лекарственных средств, заявила начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова. "В настоящее время сотрудниками Росздравнадзора рассмотрено 85 899 интернет-ресурсов, по факту реализации незаконной продажи лекарственных средств заблокировано 57 588 сайтов", - сказала Крупнова в ходе заседания экспертного совета по вопросам регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий комитета Госдумы по охране здоровья.Она отметила, что в 2020 году количество заблокированных сайтов составляло 6,5 тысячи, в 2021 - 12 тысяч, в 2022 году - 20,5 тысячи.По ее словам, в 17% случаев сайты блокировались за реализацию фармпрепаратов, которые не зарегистрированы на территории РФ, в 13% случаев - за продажу рецептурных препаратов, которые на момент блокировки продавать было нельзя, 5% - случаи продажи наркотических, психотропных средств и лекарств, вызывающих зависимость, а также по другим причинам.
https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878039266.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e24e7b4e0a1adb30ec571e167724b22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Госдума РФ
В России заблокировали более 57 тысяч сайтов за незаконную продажу лекарств
Росздравнадзор заблокировал 57,5 тысячи сайтов за незаконную продажу лекарственных средств
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Росздравнадзор заблокировал более 57,5 тысяч сайтов за незаконную продажу лекарственных средств, заявила начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова.
«
"В настоящее время сотрудниками Росздравнадзора
рассмотрено 85 899 интернет-ресурсов, по факту реализации незаконной продажи лекарственных средств заблокировано 57 588 сайтов", - сказала Крупнова в ходе заседания экспертного совета по вопросам регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий комитета Госдумы
по охране здоровья.
Она отметила, что в 2020 году количество заблокированных сайтов составляло 6,5 тысячи, в 2021 - 12 тысяч, в 2022 году - 20,5 тысячи.
По ее словам, в 17% случаев сайты блокировались за реализацию фармпрепаратов, которые не зарегистрированы на территории РФ, в 13% случаев - за продажу рецептурных препаратов, которые на момент блокировки продавать было нельзя, 5% - случаи продажи наркотических, психотропных средств и лекарств, вызывающих зависимость, а также по другим причинам.
В России в несколько раз снизилось количество фальсифицированных лекарств