https://ria.ru/20230621/blokirovka-1879636470.html

В России заблокировали более 57 тысяч сайтов за незаконную продажу лекарств

В России заблокировали более 57 тысяч сайтов за незаконную продажу лекарств - РИА Новости, 21.06.2023

В России заблокировали более 57 тысяч сайтов за незаконную продажу лекарств

Росздравнадзор заблокировал более 57,5 тысяч сайтов за незаконную продажу лекарственных средств, заявила начальник управления лицензирования и контроля... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:49

2023-06-21T17:49

2023-06-21T17:52

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Росздравнадзор заблокировал более 57,5 тысяч сайтов за незаконную продажу лекарственных средств, заявила начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова. "В настоящее время сотрудниками Росздравнадзора рассмотрено 85 899 интернет-ресурсов, по факту реализации незаконной продажи лекарственных средств заблокировано 57 588 сайтов", - сказала Крупнова в ходе заседания экспертного совета по вопросам регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий комитета Госдумы по охране здоровья.Она отметила, что в 2020 году количество заблокированных сайтов составляло 6,5 тысячи, в 2021 - 12 тысяч, в 2022 году - 20,5 тысячи.По ее словам, в 17% случаев сайты блокировались за реализацию фармпрепаратов, которые не зарегистрированы на территории РФ, в 13% случаев - за продажу рецептурных препаратов, которые на момент блокировки продавать было нельзя, 5% - случаи продажи наркотических, психотропных средств и лекарств, вызывающих зависимость, а также по другим причинам.

https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878039266.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф