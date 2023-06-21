https://ria.ru/20230621/blinovskaya-1879546440.html
Суд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом
Суд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом - РИА Новости, 21.06.2023
Суд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом
Пресненский суд Москвы на месяц продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, передает... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:37
2023-06-21T13:37
2023-06-21T13:37
шоубиз
происшествия
елена блиновская
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы на месяц продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. “Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц, до 26 июля”, - огласила решение судья Катерина Кириченко. В этот раз Блиновская лично участвовала в судебном заседании, до этого она по собственной инициативе решила пропустить рассмотрение в Мосгорсуде жалобы на заключение под домашний арест. Условия в зале заседаний “королеве марафонов” не понравились – Блиновская, по собственным словам, замёрзла из-за работающего кондиционера, её просьбу убавить мощность решили не удовлетворять из-за внушительного количества слушателей в помещении. Как заявила в ходе заседания следователь, на сегодняшний в день в рамках дела допрошено 22 человека, проведено 12 обысков, направлено 68 запросов в кредитные учреждения и так далее. Тем не менее следствию ещё предстоит допросить "не менее пяти" свидетелей и наложить арест на имущество обвиняемых супругов, в этой связи срок домашнего ареста, по мнению представителя СК, необходимо продлить. Следователь также была против смягчения меры пресечения, в том числе потому что Блиновская “имеет реальную возможность угрожать свидетелям и склонить их к обману”. Защита Блиновской в свою очередь настаивала на смягчении меры пресечения, так как блогер сотрудничает со следствием и выплачивает недостающие налоговые средства, “на данный момент возвращено 30 миллионов рублей”. Сама женщина, которая в день помещения её под домашний арест была немногословна, сегодня произнесла большую речь, в ходе которой почти без перерыва плакала. Она заявила, что находиться под домашним арестом тяжело – она не может погулять с детьми и посещать их выступления и другие мероприятия, в том числе из-за этого был пропущен выпускной одного из детей из начальной школы. Блогер просила сделать ей ряд поблажек, чтобы иметь возможность заниматься рабочими вопросами, посещать храм, выгуливать собаку и ходить в магазин за продуктами. Пресненский суд Москвы ранее отправил Блиновскую под домашний арест в ее подмосковный коттедж до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230607/blinovskiy-1876686198.html
https://ria.ru/20230516/blogery-1871959954.html
https://ria.ru/20230511/blogery-1871106285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елена блиновская, москва
Шоубиз, Происшествия, Елена Блиновская, Москва
Суд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом
Пресненский суд Москвы оставил блогера Елену Блиновскую под домашним арестом
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы на месяц продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
“Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц, до 26 июля”, - огласила решение судья Катерина Кириченко.
В этот раз Блиновская лично участвовала в судебном заседании, до этого она по собственной инициативе решила пропустить рассмотрение в Мосгорсуде
жалобы на заключение под домашний арест.
Условия в зале заседаний “королеве марафонов” не понравились – Блиновская, по собственным словам, замёрзла из-за работающего кондиционера, её просьбу убавить мощность решили не удовлетворять из-за внушительного количества слушателей в помещении.
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Как заявила в ходе заседания следователь, на сегодняшний в день в рамках дела допрошено 22 человека, проведено 12 обысков, направлено 68 запросов в кредитные учреждения и так далее.
Тем не менее следствию ещё предстоит допросить "не менее пяти" свидетелей и наложить арест на имущество обвиняемых супругов, в этой связи срок домашнего ареста, по мнению представителя СК
, необходимо продлить. Следователь также была против смягчения меры пресечения, в том числе потому что Блиновская “имеет реальную возможность угрожать свидетелям и склонить их к обману”.
Защита Блиновской в свою очередь настаивала на смягчении меры пресечения, так как блогер сотрудничает со следствием и выплачивает недостающие налоговые средства, “на данный момент возвращено 30 миллионов рублей”.
Сама женщина, которая в день помещения её под домашний арест была немногословна, сегодня произнесла большую речь, в ходе которой почти без перерыва плакала. Она заявила, что находиться под домашним арестом тяжело – она не может погулять с детьми и посещать их выступления и другие мероприятия, в том числе из-за этого был пропущен выпускной одного из детей из начальной школы.
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Блогер просила сделать ей ряд поблажек, чтобы иметь возможность заниматься рабочими вопросами, посещать храм, выгуливать собаку и ходить в магазин за продуктами.
Пресненский суд Москвы ранее отправил Блиновскую под домашний арест в ее подмосковный коттедж до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
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